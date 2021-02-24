انتهت كأس مصر - أسوان (3) (1) سوهاج

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 14:28

كتب : FilGoal

وادي دجلة - أسوان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة أسوان وسوهاج في إطار مواجهات دور الـ 32 من كأس مصر.

الفائز من دربي الصعيد سيواجه الجونة في دور الـ 16.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+3: جووول عمرو رضا يسجل الثالث لأسوان ويقتل عودة سوهاج بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

ق 90+2: جوووول أسامة خليل يقلص الفارق بعد تمريرة عرضية أرضية من إسلام خلف ليسدد بسهولة في الشباك.

ق 78: جووول.. حمزة مجدي يستغل خطأ من دفاع سوهاج داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية على يمين بهاء صابر معلنا الهدف الثاني.

ق 51: جوووول.. أحمد عبد الظاهر برأسية متقنة يسجل الأول.

ق 49: تسديدة من محمد ثروت لاعب سوهاج ترتطم بالقائم الأيسر لحارس أسوان.

ق 48: تسديدة صاروخية من لاعب أسوان يبعدها بهاء صابر حارس سوهاج ببراعة بعيدا عن المرمى لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 28: باتريك عاموري مهاجم سوهاج يراوغ مدافع داخل منطقة الجزاء وقبل أن يسدد يشتت الدفاع من أمامه.

ق 8: رأسية من السيد فريد مدافع أسوان تمر أعلى من العارضة.

بداية اللقاء

أسوان سوهاج دربي الصعيد
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