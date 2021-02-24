جالاتاسراي لـ في الجول: سنفعل بند شراء مصطفى محمد خلال العام الجاري.. ونتوقع منه الأفضل

قال عبد الرحيم البيراك نائب رئيس نادي جالاتاسراي والمسؤول عن لجنة التعاقدات في النادي إن فريقه سيفعل بند شراء مصطفى محمد خلال العام الجاري، كما أشار إلى أنه يتوقع تقديمه أفضل مما يقدمه حاليا مع الفريق. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

وصرح عبد الرحيم قائلا: "كنت مع الفريق يوم الثلاثاء، وتحدثت مع مصطفى محمد".

وواصل "يطلق علي والده. أنا راض جدا عن مستواه. كل الأتراك يحبونه كثيرا".

وتابع "بدأ في تعلم اللغة التركية".

وتطرق للحديث حول مستقبله قائلا: "سنفعل بند شراء اللاعب بالطبع". وبسؤاله متى قال: "خلال العام الجاري".

وعمن يذكره مستوى مصطفى بمهاجمي جالاتاسراي قال: "ميتين أوكتاي، يلعب مثله ويذكرنا به".

ميتين أوكتاي أحد أبرز أساطير جالاتاسراي في الماضي وساهم في فوز الفريق بلقب الدوري مرتين وكأس تركيا 4 مرات وكأس السوبر مرتين ودوري إسطنبول مرتين، كما أنه كان هداف الدوري 6 مرات.

مصطفى محمد لعب بقميص جالاتاسراي خلال الموسم الجاري في 5 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف.