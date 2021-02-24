جوارديولا يحذر لاعبيه: علينا احترام مونشنجلادباخ

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 13:56

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

مانشستر سيتي بروسيا مونشنجلادباخ بيب جوارديولا
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