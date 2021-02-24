جوارديولا يحذر لاعبيه: علينا احترام مونشنجلادباخ الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 13:56 كتب : FilGoal بيب جوارديولا - مانشستر سيتي مانشستر سيتي بروسيا مونشنجلادباخ بيب جوارديولا نرشح لكم أخر الأخبار أسطورة جالاتاسراي لـ في الجول: مستقبل مصطفى محمد سيكون باهرا.. وتلك نصيحتي له 19 دقيقة | المحترفون ماني: آمالنا انتهت في لقب الدوري.. نستهدف التتويج بدوري الأبطال 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا حمد إبراهيم: من الأفضل ألا يخرج مروان حمدي كثيرا عن المنطقة.. وطبيعي أن يتلقى إيهاب جلال عروضا 36 دقيقة | الدوري المصري مباشر كأس مصر - أسوان (0) (0) سوهاج.. أخطاء عديدة وحذر 46 دقيقة | مصر محمود سعد مهاجما مجاهد: خيروني بين الاستقالة والتكريم أو الإقالة.. وتلقيت خطابا بإنهاء تعاقدي وإيقاف جميع مستحقاتي 58 دقيقة | منتخب مصر جالاتاسراي لـ في الجول: سنفعل بند شراء مصطفى محمد خلال العام الجاري.. ونتوقع منه الأفضل 59 دقيقة | المحترفون جوارديولا يحذر لاعبيه: علينا احترام مونشنجلادباخ ساعة | دوري أبطال أوروبا تقرير تركي: جالاتاسراي يستهدف ضم ديانج.. موافقة تريم تحسم بدء المفاوضات الرسمية ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. جالاتاسراي لـ في الجول: سنفعل بند شراء مصطفى محمد خلال العام الجاري.. ونتوقع منه الأفضل تقرير تركي: جالاتاسراي يستهدف ضم ديانج.. موافقة تريم تحسم بدء المفاوضات الرسمية محمود سعد مهاجما مجاهد: خيروني بين الاستقالة والتكريم أو الإقالة.. وتلقيت خطابا بإنهاء تعاقدي وإيقاف جميع مستحقاتي أسطورة جالاتاسراي لـ في الجول: مستقبل مصطفى محمد سيكون باهرا.. وتلك نصيحتي له بي بي سي: الزمالك مهدد بخصم النقاط بسبب أشيمبونج.. واللاعب: لا يمكنهم معاملة الناس مثل الحيوانات الأكثر مشاهدة 1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" 3 انتهت الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) ألانياسبور.. رفقاء مصطفى محمد إلى الصدارة 4 بيان رسمي - الزمالك: مستاؤون مما حدث على أون تايم سبورت.. تلك التجاوزات تشعل أجواء التعصب أمس اليوم غدا دوري أبطال أوروبا 0 أتليتكو مدريد 1 تشيلسي انتهت دوري أبطال أوروبا 1 لاتسيو 4 بايرن ميونيخ انتهت دوري أبطال إفريقيا 1 مولودية الجزائر 1 الترجي انتهت دوري أبطال إفريقيا 1 سيمبا 0 الأهلي انتهت دوري أبطال إفريقيا 0 تونجيث 0 الزمالك انتهت دوري أبطال أوروبا - أتالانتا - ريال مدريد لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - مونشنجلادباخ - مانشستر سيتي لم تبدأ 22:00 دوري أبطال إفريقيا 0 الهلال 0 مازيمبي مباشر 14:3 كأس مصر 0 أسـوان 0 سوهاج مباشر 45:6 الدوري الأوروبي - توتنام هوتسبر - فولفسبرجر ايه سي لم تبدأ 19:00 الدوري المصري - بيراميدز - الجونة لم تبدأ 19:30 الدوري المصري - الإنتاج الحربي - إنبـي لم تبدأ 14:30 الدوري المصري - الاتحاد السكندري - وادي دجلة لم تبدأ 17:00 الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد - ريال سوسيداد لم تبدأ 22:00 الدوري الأوروبي - ميلان - ريد ستار بلجراد لم تبدأ 22:00 قد ينال إعجابك