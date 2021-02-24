ساني: الهدف المبكر أسهم في تفوقنا بهذه النتيجة الكبيرة على لاتسيو

يعتقد ليروي ساني جناح بايرن ميونيخ أن الهدف المبكر الذي سجله فريقه في شباك مضيفه لاتسيو أسهم في انتهاء اللقاء بفوز عريض للبافاري.

واجتاح بايرن ميونيخ منافسه لاتسيو وانتصر عليه بأربعة أهداف لهدف يوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ملعب الأولمبيكو معقل لاتسيو.

وقال ساني في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أردنا أن نحسم النتيجة مبكرًا، وكانت لدينا رغبة قوية في تحقيق الفوز".

وأضاف "كانت مباراة صعبة، وفي الدقائق الأخيرة انخفض إيقاع اللعب نتيجة شعور الجميع بالإرهاق".

وتابع "لقد قدمنا مباراة جيدة ونجحنا في استغلال الفرص التي سنحت لنا".

وأتم لاعب مانشستر سيتي السابق "أعتقد أن تقدمنا المبكر أسهم بشكل كبير في تفوقنا بهذه النتيجة العريضة في النهاية".

افتتح بايرن أهداف اللقاء في الدقيقة التاسعة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي.

وأضاف جمال موسيالا الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 42 سجل ليروي ساني الهدف الثالث لبايرن.

ذلك قبل خمس دقائق من إضافة بايرن للهدف الرابع عن طريق فرانشيسكو أتشيربي لاعب بايرن بالخطأ في مرماه.

وقلص خواكين كوريا النتيجة بهدف أول للاتسيو في الدقيقة 49.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا في ملعب أليانز آرينا معقل بايرن ميونيخ في الـ17 من شهر مارس المقبل.

ويحتاج لاتسيو للفوز برباعية نظيفة إن أراد التأهل لربع النهائي.

فيما يكفي بايرن أي نتيجة حتى لو الهزيمة بثلاثية دون رد ليواصل حملة الدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي.