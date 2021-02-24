الزمالك يصدر بيانا بشأن "إلغاء لائحته"

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 12:57

كتب : أحمد شوقي صلاح

شعار نادي الزمالك

أصدرت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك بيانا بشأن حكم مركز التحكيم والتسوية، بإلغاء لائحته.

وقال بيان الزمالك "إدارة النادي الحالية لم تبلغ حتى تاريخه بأي صورة من الصور بهذا الحكم حتى يتم تدارسه من خلال اللجنة القانونية بالنادي وعرض مدي وجوبية وكيفية تنفيذه ، مع الاخذ في الاعتبار الاحتفاظ بحقها في الطعن علي هذا الحكم بالبطلان امام الجهات المختصة".

وأضاف "وفي هذا المقام نود الاشارة إلى ان لائحة نادي الزمالك المعمول بها حاليا تم اعتمادها بعد موافقة اللجنة الاولمبية لها وذلك مع تأييد بحكم المحكمة الادارية العليا في غضون عام 2019" .

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وأتم "كما تود اللجنة ان تشير الي انها تدير نادي الزمالك في إطار من الشرعية القانونية وكل ما تبغيه هو الصالح العام لنادي الزمالك والعمل على تسيير جميع خدمات النادي بانتظام".

ماذا حدث؟

قضى مركز التسوية والتحكيم، برفض طعن الزمالك، على الحكم الصادر مسبقا ببطلان لائحة النادي.

وبالتالي، صارت اللائحة التي استفتت عليها الجمعية العمومية للنادي قبل عامين ونصف، والتي تم اعتمادها في صيف 2019، ملغاة.

وكان مركز التحكيم والتسوية قد حكم مسبقا ببطلان اللائحة في أكتوبر الماضي، قبل أن يطعن مجلس إدارة الزمالك السابق بقيادة مرتضى منصور على الحكم، إلا أن الطعن تم رفضه.

وسأل FilGoal.com مصدر باللجنة الأولمبية المصرية، ما هي النتائج المترتبة على ذلك القرار القضائي؟

قال المصدر: "هذا معناه أن ما يحكم النادي حاليا، هو اللائحة الاسترشادية التي تم إصدارها مع قانون الرياضة الجديد".

وأوضح "أبلغنا وزارة الشباب والرياضة بالحكم، لاتخاذ اللازم بشأن اللجنة المديرة للنادي".

وكانت وزارة الرياضة قد عينت لجنة لإدارة النادي، بعد تنحية مجلس الإدارة السابق للتحقيق في مخالفات مالية.

الوزارة كانت قد عينت اللجنة المديرة للنادي حاليا، بناء على لائحة النادي، التي تم إلغائها بالحكم الصادر اليوم الثلاثاء، ما يجعل وجودها حاليا في خطر، حتى تتخذ وزارة الرياضة قرارها بشأنها.

الزمالك إلغاء لائحة الزمالك
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