فليك: وضعنا قدما في ربع نهائي دوري الأبطال ولكن

رفض هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ أن يعتبر فريقه متأهلا لربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم اكتساح مضيفه لاتسيو في إيطاليا بذهاب دور الـ16.

واجتاح بايرن ميونيخ منافسه لاتسيو وانتصر عليه بأربعة أهداف لهدف يوم الثلاثاء بملعب الأولمبيكو معقل لاتسيو.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كل اللاعبين كانوا في قمة عطائهم أمام لاتسيو، وقدموا أداءً جماعيًا رائعًا".

وأضاف "أردنا أن نضع لاتسيو تحت الضغط منذ البداية، ونجحنا في مهمتنا".

وأوضح "خلقنا عدة فرص وسجلنا أربعة أهداف، ولذلك نحن سعداء للغاية بالنتيجة".

وشدد "هدفنا هو التأهل، وأعتقد أننا وضعنا قدمًا في ربع النهائي بالفوز الذي تحقق في إيطاليا، ولكن بالطبع لا تزال تتبقى مباراة أخرى في ميونيخ".

افتتح بايرن أهداف اللقاء في الدقيقة التاسعة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي.

وأضاف جمال موسيالا الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 42 سجل ليروي ساني الهدف الثالث لبايرن.

ذلك قبل خمس دقائق من إضافة بايرن للهدف الرابع عن طريق فرانشيسكو أتشيربي لاعب بايرن بالخطأ في مرماه.

وقلص خواكين كوريا النتيجة بهدف أول للاتسيو في الدقيقة 49.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا في ملعب أليانز آرينا معقل بايرن ميونيخ في الـ17 من شهر مارس المقبل.

ويحتاج لاتسيو للفوز برباعية نظيفة إن أراد التأهل لربع النهائي.

فيما يكفي بايرن أي نتيجة حتى لو الهزيمة بثلاثية دون رد ليواصل حملة الدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي.