ذا أثليتك: موهبة بايرن يختار تمثيل منتخب ألمانيا بدلا من إنجلترا

قرر جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ تمثيل منتخب ألمانيا بدلا من إنجلترا، وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "ذا أثليتك".

موسيالا صاحب الـ17 عاما ارتدى قميص منتخب إنجلترا في فئات الشباب في 22 مباراة بكل المستويات، ولكنه قرر تمثيل المنتخب الأول لألمانيا.

ويحمل موسيالا الجنسيتين الإنجليزية والألمانية، كما أنه أصبح أصغر لاعب إنجليزي يسجل في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء وثاني أصغر لاعب يسجل في المراحل الإقصائية على الإطلاق في انتصار بايرن بنتيجة 4-1 ضد لاتسيو.

ويعد موسيالا أحد أبرز المواهب الواعدة في عالم كرة القدم، ويلعب في مركز صانع الألعاب والجناح.

وانضم موسيالا إلى أكاديمية ساوثامبتون قادما من لينيرز الألماني في 2010، وفي مارس 2011 انضم إلى أكاديمية تشيلسي قبل أن يرحل في صيف 2019 إلى أكاديمية بايرن ميونيخ.

وتم تصعيد صاحب الـ17 عاما إلى الفريق الأول في بايرن ميونيخ في صيف 2020.

وسيوقع موسيالا عقدا احترافيا مع بايرن ميونيخ خلال يوم الجمعة المقبل حينما يتم عامه الـ18.

وظهر موسيالا لأول مرة في يونيو 2020 مع بايرن ميونيخ وأصبح أصغر لاعب يشارك مع بايرن ميونيخ في الدوري الألماني في عمر الـ17 عاما و115 يوما. وتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا مع الفريق.

وشارك صاحب الـ17 عاما خلال الموسم الجاري في 27 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف.

كما أن موسيالا توج مع بايرن ميونيخ بلقب كأس العالم للأندية، وشارك ضد الأهلي لمدة 12 دقيقة في نصف النهائي ولعب ضد تيجريس في 17 دقيقة كجناح أيسر.