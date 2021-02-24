مؤتمر سيميوني: لو أخبروني في سبتمبر بما وصلنا إليه الآن لوافقت عليه

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 01:00

كتب : FilGoal

ماتيو كوفاسيتش وكوكي - أتليتكو مدريد وتشيلسي

شدد دييجو سيميوني على رضاه بشأن موسم أتليتكو مدريد حتى الآن.

تشيلسي هزم أتليتكو مدريد 1-0 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في العاصمة الرومانية بوخاريست، ولكنها كانت تعد مباراة أتليتكو مدريد. هدف المباراة الوحيد جاء من ركلة خلفية مزدوجة مبهرة من أوليفييه جيرو في الدقيقة 72.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي للمباراة: "في مباراة كتلك هناك فرص قليلة. حصلوا على فرصة وسجلوا منها هدفا رائعا".

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وأردف "دافعنا جيدا واستغلينا التحولات، ولكننا لم نكن دقيقين في نهاية الهجمات".

وأكمل "مباراة العودة ستكون صعبة، علينا أن نظل نعمل والتحسن بشكل مستمر".

وشدد "سيعود لنا كاراسكو وتريبييه في مباراة العودة".

وأتم "أثق في الفريق. لو كنا في سبتمبر وأخبرتوني أننا في تلك المرحلة سنتصدر الدوري ونخسر ذهاب دور الـ 16 1-0 لوافقت".

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