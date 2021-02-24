مؤتمر توخيل: لو شاهدتم جيرو في المران لن يفاجئكم هدفه.. وأتمنى لعب العودة في ستامفورد بريدج

أشاد توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، بمهاجمه أوليفييه جيرو، بعد تسجيله هدف فوز فريقه على أتليتكو مدريد في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

تشيلسي هزم أتليتكو مدريد 1-0 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في العاصمة الرومانية بوخاريست، ولكنها كانت تعد مباراة أتليتكو مدريد. هدف المباراة الوحيد جاء من ركلة خلفية مزدوجة مبهرة من أوليفييه جيرو في الدقيقة 72.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي للمباراة: "يمكن لجيرو أن يفخر بهدفه. أنا سعيد جدا باللاعبين لأننا حصلنا على ما نريده. ركزنا طوال فترة المباراة وتقبلنا فكرة صعوبة خلق الفرص، لكننا لعبنا بشكل جيد".

















































وشدد "أتمنى أن نلعب في ستامفورد بريدج في العودة، وإن لم نقدر بسبب محاذير كورونا فلن نحزن إن لعبنا هنا في بوخاريست مرة أخرى. الكل هنا كان ودودا".

وأردف "لم أسعد بقراراتي في التعادل ضد ساوثامبتون، كنت أود أن أشرك جيرو خلال المباراة".

وأتم "لو شاهدتم جيرو كل يوم في المران لن تتفاجئوا مما فعله اليوم. جسده في أعلى مستوى، ولدي إحساس إنه يستمتع جدا بما يفعله وكأنه بعمر الـ 20".