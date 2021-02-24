الاتحاد لـ في الجول: المستبعدون؟ لا يمكن ضم جميع اللاعبين في القائمة

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 00:17

كتب : هاني العوضي

إبراهيم حسن - سموحة

أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري قائمته لمواجهة وادي دجلة الخميس وشهدت غياب عدد من اللاعبين البارزين.

ونفى إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي أن استبعاد بعض اللاعبين جاء بسبب أزمة ولكنه قرار فني طبيعي.

وقال إبراهيم حسن لـ FilGoal.com: "من غير المنطقي أن يتم ضم الـ 30 لاعب في قائمة المباراة".

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وأوضح "الاستبعاد ليس عقوبة ولكن يأتي بناء على الرؤية الفنية للمباراة، ولا توجد مشكلة ومن الوارد أن يشارك أحد المستبعدين في المباراة التالية".

وخسر الاتحاد أمام أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الأخيرة بالدوري.

ويغيب عن الاتحاد أمام دجلة عدد من اللاعبين أبرزهم عماد السيد ومحمود رزق وخالد قمر ومحمد عطوة وصبري رحيل.

وتابع إبراهيم حسن "يسعى الفريق لتدارك هزيمة المباراة الماضية والعودة إلى المسار الصحيح".

واحتتم تصريحاته "غير راضون على نتيجة أخر مباراتين ولكن نريد تدارك ذلك سريعا".

وكان الاتحاد قد تعادل أمام سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة أسوان الأخيرة.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني عشربرصيد 15 نقطة ولكن من 11 مباراة خاضهم الفريق فقط في الدوري.

الدوري المصري الاتحاد إبراهيم حسن
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