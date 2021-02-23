تسونامي بافاري يجتاح روما.. بايرن يُدمر لاتسيو برباعية

اجتاح بايرن ميونيخ منافسه لاتسيو وانتصر عليه بأربعة أهداف لهدف اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت المباراة في ملعب الأولمبيكو معقل لاتسيو.

افتتح بايرن أهداف اللقاء في الدقيقة التاسعة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي.

وأضاف جمال موسيالا الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 42 سجل ليروي ساني الهدف الثالث لبايرن.

ذلك قبل خمس دقائق من إضافة بايرن للهدف الرابع عن طريق فرانشيسكو أتشيربي لاعب بايرن بالخطأ في مرماه.

وقلص خواكين كوريا النتيجة بهدف أول للاتسيو في الدقيقة 49.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا في ملعب أليانز آرينا معقل بايرن ميونيخ في الـ17 من شهر مارس المقبل.

ويحتاج لاتسيو للفوز برباعية إن أراد التأهل لربع النهائي.

فيما يكفي بايرن أي نتيجة حتى لو الهزيمة بثلاثية دون رد ليواصل حملة الدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي.

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بضغط هجومي متوقع من بايرن وفي الدقيقة الثالثة أرسل ليون جوريتسكا تمريرة بينية شتتها دفاع لاتستو.

تمريرة كانت بمثابة التحذير قبل الإعصار.

ففي الدقيقة التاسعة أخطأ مدافع لاتسيو في إعادة الكرة لبيبي رينا حارس الفريق ليخطفها ليفاندوفسكي ويراوغ رينا ويسدد في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لبايرن.

استمر ضغط بايرن وفي الدقيقة 25 أطلق جمال موسيالا قذيفة أرضية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لبايرن.

وسدد ليفاندوفسكي كرةة قوية ارتدت من مدافع لاتسيو وانتهت الخطورة.

وبعدها سدد ليفاندوفسكي كرة قوية تصدى لها بيبي رينا.

وفي الدقيقة 43 راوغ كينجسلي كومان مدافعي لاتسيو ببراعة وسدد لكن الكرة ارتدت من رينا ليجدها ليروي ساني وسدد في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث لبايرن.

ومع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 47 أرسل ساني عرضية ارتطمت بفرانشيسكو أتشيربي لتسكن شباك فريقه بالخطأ.

لكن ما هي إلا دقيقتين فقط إلا ونجح لاتسيو في تقليص النتيجة بعدما نجح خواكين كوريا في اختراق منطقة جزاء بايرن وسدد في شباك مانويل نوير.

وحاول لاتسيو تقليص النتيجة بهدف ثان لكن تسديدة خواكين كوريا شتتها الدفاع.

ولم يحدث جديد في الدقائق المتبقية لتنتهي المباراة بانتصار كبير لبايرن بأربعة أهداف لهدف.