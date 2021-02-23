تشكيل ليلة الأبطال – ساني وكومان وليفاندوفسكي أساسيون.. وخماسي في وسط لاتسيو

أعلن هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ تشكيل فريقه المستدعى للقاء لاتسيو اليوم الثلاثاء في ملعب الأولمبيكو في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

في الدفاع: ألفونسو ديفيز- ديفيد ألابا- جيروم بواتنج- نيكولاس سولي

في الوسط الدفاعي: جوشوا كيميتش- ليون جوريتسكا

في الوسط الهجومي: كينجسلي كومان- جمال موسيالا- ليروي ساني

في الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

فيما جاء تشكيل لاتسيو كالتالي:

في حراسة المرمى: بيبي رينا

في الدفاع: ماتيو موساكيو- فرانشيسكو أتشيربي- باتريكيو جابارون

في الوسط: مانويل لاتزاري- لويس ألبرتو- لوكاس ليفا- سيرجي ميلينكوفيتش- أدام ماروسيتش

في الهجوم: خواكين كوريا- شيرو إيموبيلي