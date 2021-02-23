تشكيل ليلة الأبطال – ساني وكومان وليفاندوفسكي أساسيون.. وخماسي في وسط لاتسيو
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 21:12
كتب : FilGoal
أعلن هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ تشكيل فريقه المستدعى للقاء لاتسيو اليوم الثلاثاء في ملعب الأولمبيكو في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: مانويل نوير
في الدفاع: ألفونسو ديفيز- ديفيد ألابا- جيروم بواتنج- نيكولاس سولي
في الوسط الدفاعي: جوشوا كيميتش- ليون جوريتسكا
في الوسط الهجومي: كينجسلي كومان- جمال موسيالا- ليروي ساني
في الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي
فيما جاء تشكيل لاتسيو كالتالي:
في حراسة المرمى: بيبي رينا
في الدفاع: ماتيو موساكيو- فرانشيسكو أتشيربي- باتريكيو جابارون
في الوسط: مانويل لاتزاري- لويس ألبرتو- لوكاس ليفا- سيرجي ميلينكوفيتش- أدام ماروسيتش
في الهجوم: خواكين كوريا- شيرو إيموبيلي