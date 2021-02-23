تشكيل ليلة الأبطال – جيرو يقود تشيلسي وهودسون أودوي يبدأ.. وأتليتكو بالأسلحة المعتادة

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد تشكيله لمباراة ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، وفيها يبدأ ضد تشيلسي بأسلحته المعتادة.

لويس سواريز، جواو فيليكس، أنخيل كوريا، وتوماس ليمار، يقودون صفوف الروخيبلانكوس ضد البلوز.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: ماركوس يورنتي – ستيفان سافيتش – فيليبي مونتيرو – ماريو هيرموسو

الوسط: ساؤول نيجويز – كوكي – توماس ليمار – أنخيل كوريا

الهجوم: جواو فيليكس – لويس سواريز

أما توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، فيعول على أوليفييه جيرو لكسر متاريس سيميوني.

وبعد جدل كبير بسبب كالوم هودسون أودوي، وإشراكه ثم إخراجه بعدها بـ 30 دقيقة، اختار توخيل البدء باليافع الإنجليزي.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – أندرياس كريستنسن – أنطونيو روديجر – كالوم هودسون أودوي

الوسط: جورجينيو – ماتيا كوفاسيتش – ماركوس ألونسو

الهجوم: ماسون ماونت – أوليفييه جيرو - تيمو فيرنر