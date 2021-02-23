مؤتمر ليلة الأبطال – كروس: مواجهة أتالانتا مثل النهائي.. وهذه مشكلة هالاند ومبابي

وصف توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد مواجهة أتالانتا بالنهائي مؤكدا أن فريقه عليه أن يستعد بأفضل شكل لتلك المباراة نظرا لأنه لم يلتق بالفريق الإيطالي من قبل.

توني كروس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويحل ريال مدريد غدا الأربعاء ضيفا على أتالانتا لملاقاته في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ملعب جيويس في إيطاليا.

وقال كروس في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء: "هذه مباراة نهائية بالنسبة لنا فدوري أبطال اوروبا يبدأ من الآن".

وأردف "ستكون مباراة صعب وأتالانتا فريق جيد لذلك علينا أن ندافع جيدا".

وواصل "من الهام أن نلعب جيدا في وسط الملعب لتحقيق نتيجة إيجابية".

وأردف اللاعب الألماني "في كل موسم نقاتل للفوز بالبطولات، من الصعب الفوز بفارق كبير مثلما كنا نفعل قبل أربع أو خمس سنوات، من الصعب الفوز بالدوري الإسباني كذلك مؤخرا".

وعن رأيه في كيليان مبابي وإيرلينج هالاند لاعبي باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند قال كروس: "لاعبان جيدان للغاية".

وأكمل "يمكنهما مساعدة الفريق وهذا أمر طبيعي فهما يملكان إمكانيات رائعة، لكن المشكلة هي إنها لن يساعداني غدا ضد أتالانتا".

وبسؤاله عمن يختار منهما حال الحصول على ركلة حرة لتمرير الكرة إليه في نهائي دوري الأبطال قال كروس: "سأختار كريم بنزيمة".