مؤتمر ليلة الأبطال - زيدان: نعلم صعوبة الأبطال وليس لدي تفسير للإصابات.. أتالانتا فريق هجومي

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 20:48

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

أبدى زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد إندهاشه من كم الإصابات التي لحقت بالفريق في الفترة الأخيرة وشدد أنه ليس لديه تفسير لذلك.

كما أشاد زيدان بفريق أتالانتا الذي وصفه بالهجومي للغاية قبل المواجهة المقرر أن تجمع بينهما مساء غدا الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي: "نعرف ما نريد فعله في مباراة الغد، ونريد القيام باللعب بالشكل الجيد ونركز بكل قوة".

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وتابع "حريصون على بذل قصارى جهدنا من أجل الوصول إلى النهائي، في ريال مدريد نريد الفوز دائما وكل مباراة مهمة، وغدا تعتبر مباراة نهائي، في مباريات خروج المغلوب هناك عودة نعم لكن تفكيرنا في مواجهة الغد".

وعن الإصابات التي لحقت بالفريق كشف "ليس لدي تفسير معقول لهذه الإصابات، بداية الموسم لم تكن طبيعية ولم يكن لدينا فترة إعداد".

وأضاف "لدينا إصابات كثيرة وهناك لاعبون غير موجودين لكننا مستعدون في النهاية".

وأوضح زيدان "تحدثت عن اللاعبين المصابين لكن تركيزي حاليا على اللاعبين الموجودين هنا، سنلعب من أجل الفوز مثلما نفعل دائما".

ويحل ريال مدريد ضيفا على أتالانتا في العاشرة من مساء غد الأربعاء.

وبالحديث عن منافسه قال: "أتالانتا فريق هجومي للغاية، هم جيدون جدا، وأعتقد أن مباراة الغد ستكون جيدة بين الفريقين".

وشدد "جاسبريني المدير الفني لديهم قام بعمل ممتاز مع أتالانتا وأنا أحترم كثيرا ما فعله".

وأوضح زيدان "نعلم صعوبة دوري الأبطال، أتالانتا أظهر أن بإمكانهم إنجازالمهمة، سيكون منافس صعبا على ريال مدريد مثلما هو الحال في تلك المسابقة لا توجد مباريات سهلة".

واختتم تصريحاته "نعرف منذ بداية الموسم الصعوبات الموجودة، نستعد جيدا في ظل تلك الظروف وسنحاول فعل كل شئ لتحقيق الفوز".

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