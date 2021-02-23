بمشاركة حجازي.. الفيصلي يقلب الطاولة على الاتحاد بثلاثية في 17 دقيقة

نجح الفيصلي في قلب الطاولة على منافسه اتحاد جدة والفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء.

واستضاف الاتحاد منافسه الفيصلي في ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية لحساب الجولة 20 من الدوري السعودي.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد حجازي فيها بشكل كامل.

افتتح رومارينيو أهداف المباراة للاتحاد في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 73 أدرك الفيصلي التعادل عن طريق حمد فارس آل منصور الذي سجل بالخطأ في مرماه.

وكانت هذه بداية سقوط الاتحاد في اللقاء.

ففي الدقيقة 82 أضاف جوليو تافاريس الهدف الثاني للفيصلي.

وعقب ثماني دقائق قتل ألكسندر ميركل اللقاء بهدف ثالث للضيوف.

وأصبحت تلك الهزيمة هي الثالثة لحجازي مع اتحاد جدة خلال الموسم الجاري من الدوري السعودي.

بتلك النتيجة تجمد رصيد الاتحاد عند 32 نقطة يحتل بهم المركز الرابع.

فيما يأتي الفيصلي في المركز التاسع بـ26 نقطة.