إبراهيموفيتش: ميلان سيتعافى ويعود

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 19:26

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

تعهد زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان بعودة الفريق والتعافي من جديد بعد خسارة مباراتين متتاليتين في الدروي مما أبعده عن الصدارة بـ 4 نقاط عن إنتر.

وخسر ميلان أمام إنتر بثلاثة أهداف دون مقابل كما خسر من سبيزيا بهدفين دون مقابل ليحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة من23 جولة.

وقال إبراهيموفيتش عبر التليفزيون الإيطالي: "أركز الآن مع المباريات وأتعهد أن ميلان سيتعافى ويعود".

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وتابع "كان الأمر صعبا، ارتكبنا العديد من الأخطاء لكننا سوف نعود".

وحصل إبراهيموفيتش على جائزة تابير الذهبية والتي تمنح لشخص تعرض للإحراج أو الهزيمة بشكل ملحوظ الأسبوع السابق.

واختتم إبراهيموفيتش تصريحاته "سأحصل على جائزة التابير ربما تجلب الحظ".

ويصطدم ميلان يوم الأحد المقبل بمواجهة روما في الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

ويحتل فريق روما المركز الرابع برصيد 44 نقطة وتعثر ميلان سيؤزم من موقفه.

ميلان إبراهيموفيتش الدوري الإيطالي
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