مركز التحكيم يلغي لائحة الزمالك الحالية.. ومصدر بـ الأولمبية يوضح مصير اللجنة المديرة للنادي

قضى مركز التسوية والتحكيم، برفض طعن الزمالك، على الحكم الصادر مسبقا ببطلان لائحة النادي.

وبالتالي، صارت اللائحة التي استفتت عليها الجمعية العمومية للنادي قبل عامين ونصف، والتي تم اعتمادها في صيف 2019، ملغاة.

وكان مركز التحكيم والتسوية قد حكم مسبقا ببطلان اللائحة في أكتوبر الماضي، قبل أن يطعن مجلس إدارة الزمالك السابق بقيادة مرتضى منصور على الحكم، إلا أن الطعن تم رفضه.

وسأل FilGoal.com مصدر باللجنة الأولمبية المصرية، ما هي النتائج المترتبة على ذلك القرار القضائي؟

قال المصدر: "هذا معناه أن ما يحكم النادي حاليا، هو اللائحة الاسترشادية التي تم إصدارها مع قانون الرياضة الجديد".

وأوضح "أبلغنا وزارة الشباب والرياضة بالحكم، لاتخاذ اللازم بشأن اللجنة المديرة للنادي".

وكانت وزارة الرياضة قد عينت لجنة لإدارة النادي، بعد تنحية مجلس الإدارة السابق للتحقيق في مخالفات مالية.

الوزارة كانت قد عينت اللجنة المديرة للنادي حاليا، بناء على لائحة النادي، التي تم إلغائها بالحكم الصادر اليوم الثلاثاء، ما يجعل وجودها حاليا في خطر، حتى تتخذ وزارة الرياضة قرارها بشأنها.