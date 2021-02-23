مؤتمر مورينيو: أتفاعل مع المشكلات بشكل عاطفي.. وبيل لا يحتاج لإثبات أي شيء

وضح جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام عن تغيير طريقة تعامله مع المشكلات مشيرا إلى أن جاريث بيل لا يحتاح لإثبات أي شيء.

وتحدث مورينيو في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريق ضد فولفسبرجر في الدوري الأوروبي.

وقال مورينيو: "نرغب في التأهل بالطبع، حين تمر بفترة نتائج جيدة، تكون في حاجة للانتصارات، وأؤمن أن الجميع في غرفة خلع الملابس يرغب في تحقيق الفوز وليس التأهل فقط".

وأضاف "كل شيء وارد الحدوث في كرة القدم، صحيح أن نتيجة 4-1 خارج ملعبنا جيدة لكن قد نخسر 3-0 أو 2-0".

واستمر "التشكيل سيكون قريبا من الذي لعب في مباراة بودابست".

وعن جاريث بيل، قال: "لا يحتاج لأن يُثبت نفس لي، الأمر حول دقائق اللعب وأنا أرغب في أن أدفع به، هي عملية تطور. تنظر لعدد المباريات التي شارك فيها خلال السنوات الأخيرة وترى تأثيره الإيجابي، لقد أرسل عرضيات وصنع مرتين وسدد وضرب القائم لكنه لم يلعب 90 دقيقة".

"نحن نقوم بعملية تطويره ولا يحتاج لإثبات أي شي. أستطيع أن أُخبرك في هذه اللحظة أن جاريث يلعب عدد الدقائق الذي يشعر بأنه قادر على لعبها، وما يريده وما نحن نريده هو أن يلعب مباريات أكثر".

وعن الفريق قال: "أرغب في أن أعرف من هو المدرب الذي كانت لديه دائما سماء زرقاء وصافية دائما (في إشارة للنتائج الجيدة) ربما فقط هو المدرب الذي يتولى تدريب النادي المُسيطر على الدوري".

وواصل "هل أشعر بالاكتئاب؟ لا، هذا تحدي، وأنا أعمل من أجل النادي واللاعبين والجماهير، أشعر أني مطالب أن أقدم لهم كل شيء".

واستمر "هو شسء مؤلم لكنه تحدي عظيم، وأشعر بحماس لم أشعر به من قبل. لا أشعر بشعور طبيعي مثل المدربين حين تكون النتائج سيئة، لكني أشعر بالدعم وليس الاحترام فقط".

وأردف "الجميع في نفس المركب، ولا يوجد أحد يشعر بالسعادة أو الاكتئاب. أشعر بإيجابية، وربما الأمر مُريب نوعا ما بعد عدة خسائر لكني أستيقظ وأرغب في القدوم هنا (لمقر النادي)، فالجميع يحب التدريب ويعمل بجد".

وعن علاقته بدانيال ليفي الرئيسي التنفيذي للنادي، قال: "هي نفس العلاقة منذ اليوم الأول وقائمة على التواصل والاحترام".

وأتم "حمدا لله أنني لم أعد كما كنت، بدلا من مساعدة نفسي كنت أخلق المويد من الصرعات، الآن يوما بعد يوم أتفاعل مع المشاكل بشكل عاطفي".