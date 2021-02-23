ثنائية طقطق تقود المقاصة لإنهاء مغامرة أشمون في كأس مصر

تفوق مصر للمقاصة بثنائية دون مقابل أمام أشمون أحد أندية القسم الرابع في إطار دور الـ 32 من كأس مصر في مباراة أقيمت على ملعب السكة الحديد.

هدفا الفريق الفيومي جاءا عن طريق الليبي مفتاح طقطق في الشوط الأول.

وسيواجه مصر للمقاصة، سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16 بعدما تفوق الأخير على غزل المحلة بهدفين دون مقابل.

وحقق مصر للمقاصة فوزه الرابع تواليا في الدوري والكأس، بعدما وصل مؤخرا لوصافة جدول الترتيب.

بينما توقفت مسيرة ممثل المنوفية والذي يلعب لأول مرة في تلك المرحلة بعدما تفوق في الأدوار التمهيدية على سمنود وغزل شبين وبترول أسيوط وجميعهم بركلات الترجيح.

وصف المباراة

بدأت المباراة بقوة دون فترات جس نبض.

في الدقيقة الثالثة تلقى محمد خيري بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على أحمد عادل ميسي.

وفي الدقيقة الثامنة انفرد باسم مرسي بالحارس أحمد العشماوي قائد أشمون وتعرض لعرقلة واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المقاصة وأشهر بطاقة صفراء جديدة في وجه الحارس.

مفتاح طقطق انبرى للركلة وسجلها بنجاح في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة 33 كاد الليبي أن يسجل الهدف الثاني من انفرد لكن العشماوي خرج في التوقيت المناسب وتصدى له لتسديدته.

وقبل 7 دقائق من نهاية الشوط الأول سجل طقطق الهدف الثاني بمهارة عالية بعدما راوغ 4 مدافعين داخل منطقة الجزاء في لعبة واحدة وسدد بيسراه على يسار الحارس معلنا الهدف الثاني للمقاصة.

في الشوط الثاني هدأ اللقاء كثيرا بفضل تغييرات كلا الفريقين ولم يشهد سوى محاولات بعيدة عن مرمى محمد كوكو وأحمد العشماوي.

الأوغندي خالد أوتشو كاد أن يسجل الثالث في الدقيقة 73 من متابعة لتسديدة مرتدة من يد الحارس لكن تسديدته جاءت أعلى من العارضة والمرمى خالٍ.

وقبل 10 دقائق أهدر باسم مرسي انفرادا بتسديدة عالية بعيدة عن المرمى بعدما انفرد بالمرمى.