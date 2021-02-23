مؤتمر جاسبريني: نشعر بالفخر للعب ضد ريال مدريد

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 15:38

كتب : FilGoal

جيان بييرو جاسبريني مدرب أتالانتا

عبر جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لأتالانتا عن شعوره بالفخر لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب أتالانتا ضد ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، غدا الأربعاء، على ملعب جيويس.

وتحدث جاسبريني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وقال: "كان لدينا القدرة على القيام بعملنا (خلال دور المجموعات) وهو ما جعلنا نستمر في التقدم، وغدا سنلعب الشوط الأول فقط (في إشارة لمباراة الذهاب)".

أخبار متعلقة
مدافع أتالانتا: راموس نجمي المفضل وكنت أشاهده أمام برشلونة.. وجاسبريني لا يطلب منك شيئا واحدا زيدان: لن نغامر بـ بنزيمة أمام أتالانتا.. إنه ليس نهائي دوري الأبطال كلوب: نستحق الخسارة من أتالانتا ميلنر: علينا التعافي سريعا بعد مباراة أتالانتا المخيبة للآمال أتالانتا: ريال مدريد فريق رائع وتاريخ عالم كرة القدم.. ستكون خبرة رائعة لنا

وأضاف "ريال مدريد هو النادي الأكثر نجاحا في العالم، لديهم مصادر دخل أكبر وشهرة أكثر. أتالانتا يشعر بالفخر للعب مثل هذه المباريات".

واستمر "علينا أن نفكر في المباراة، (ريال مدريد) لديهم الرغبة في الاستمرار في المسابقة وهم فريق خطير للغاية حتى مع غياب بعض اللاعبين".

وتابع "نرغب في أن نترك انطباعا جيدا خلال المباراة".

وعن قلة الخبرة للاعبين في البطولة، قال: "لقد لعبوا أكثر منا وضد فرق أكثر شهرة".

واستمر "نلعب لأول مرة مثل هذه المباريات لكن لدينا دافع قوي".

وعن احتلال أتالانتا للمركز الخامس ووصوله لنهائي كأس إيطاليا، قال: "ما نقوم به يعد أمرا جيدا، نحن في فترة هامة من الموسم وعلينا أن نواصل اللحاق بأهدافنا حتى نهاية الموسم".

وأتم "غياب الجماهير أمر مؤثر، كنا نرغب في وجودهم معنا لكنا هذا لم يحدث".

ريال مدريد أتالانتا
نرشح لكم
أخر الأخبار
روبرتسون يرد على تقارير شجاره مع أليسون 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر جاسبريني: نشعر بالفخر للعب ضد ريال مدريد 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اتحاد الكرة يوجه الشكر لمديره الفني 39 دقيقة | مصر
مؤتمر كومان: نعاني من نقص الفاعلية.. والرئيس الجديد يحدد مستقبلي وصفقة مبابي وهالاند ساعة | الدوري الإسباني
مدافع أتالانتا: راموس نجمي المفضل وكنت أشاهده أمام برشلونة.. وجاسبريني لا يطلب منك شيئا واحدا ساعة | دوري أبطال أوروبا
بيرلو: ننافس إنتر على اللقب وسنقاتل حتى النهاية ساعة | الدوري الإيطالي
مباشر في إفريقيا - سيمبا (1) - (0) الأهلي.. رأسية من حمدي فتحي بلا خطورة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير: انتكاسة جديدة تؤخر عودة كوتينيو لـ برشلونة 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" 4 انتهت الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) ألانياسبور.. رفقاء مصطفى محمد إلى الصدارة
قد ينال إعجابك