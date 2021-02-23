مؤتمر جاسبريني: نشعر بالفخر للعب ضد ريال مدريد

عبر جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لأتالانتا عن شعوره بالفخر لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب أتالانتا ضد ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، غدا الأربعاء، على ملعب جيويس.

وتحدث جاسبريني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وقال: "كان لدينا القدرة على القيام بعملنا (خلال دور المجموعات) وهو ما جعلنا نستمر في التقدم، وغدا سنلعب الشوط الأول فقط (في إشارة لمباراة الذهاب)".

وأضاف "ريال مدريد هو النادي الأكثر نجاحا في العالم، لديهم مصادر دخل أكبر وشهرة أكثر. أتالانتا يشعر بالفخر للعب مثل هذه المباريات".

واستمر "علينا أن نفكر في المباراة، (ريال مدريد) لديهم الرغبة في الاستمرار في المسابقة وهم فريق خطير للغاية حتى مع غياب بعض اللاعبين".

وتابع "نرغب في أن نترك انطباعا جيدا خلال المباراة".

وعن قلة الخبرة للاعبين في البطولة، قال: "لقد لعبوا أكثر منا وضد فرق أكثر شهرة".

واستمر "نلعب لأول مرة مثل هذه المباريات لكن لدينا دافع قوي".

وعن احتلال أتالانتا للمركز الخامس ووصوله لنهائي كأس إيطاليا، قال: "ما نقوم به يعد أمرا جيدا، نحن في فترة هامة من الموسم وعلينا أن نواصل اللحاق بأهدافنا حتى نهاية الموسم".

وأتم "غياب الجماهير أمر مؤثر، كنا نرغب في وجودهم معنا لكنا هذا لم يحدث".