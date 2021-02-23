مؤتمر كومان: نعاني من نقص الفاعلية.. والرئيس الجديد يحدد مستقبلي وصفقة مبابي وهالاند

يرى رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة عن نقص فريقه للفاعلية الهجومية في المباريات الأخيرة، مشيرا إلى أن الرئيس الجديد للنادي هو من سيحدد مستقبل مدرب الفريق.

وتحدث كومان في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه ضد إلتشي في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى للدوري الإسباني.

وقال كومان: "نعلم أننا ارتكبنا بعض الاخطاء الفردية خلال بعض المباريات، لكن لا أعتقد أن التركيز على أخطاء لاعب واحد أو مدافع يعد شيئا عادلا، لأننا لم فشلنا أيضا في اللعب بقوة على المرمى".

وأضاف "إلتشي يقاتل من أجل البقاء ولهذا ستكون مباراة صعبة، لا أعلم إذا كانوا سيلعبون مثل قادش ويبقون في الخلف، لكنهم يتقدمون للأمام عادة في أغلب المباريات".

وكشف عن حديثه مع كليميت لونجليه "تحدث معه هذا الصباح، لديه عقلية محترفة للغاية وقلت له: لقد ارتكبنا عدة أخطاء في الهجوم وكان من الممكن أن نسجل وتصبح النتيجة 2-0، فهذه اللعبة لم تكن حاسمة".

وتابع "الدفع به أساسيا؟ هناك بعض القرارات التي يجب أن تتخذها كمدرب ومنها يشعر اللاعب بالثقة، كما أن القرار يتوقف على الحالة البدنية للاعبين".

وارتكب لونجليه ركلة جزاء تعادل منها قادش ضد برشلونة في المباراة الماضية.

وأضاف "إرلينج هالاند أم كيليان مبابي؟ هذا سيتوقف على الرئيس الجديد (للنادي) لكن علينا أن نُركز على أنفسنا فالمباريات المقبلة مهمة للغاية".

واستمر "الرئيس الجديد هو من سيقرر مستقبل المدرب، وعلينا أن ننتظر حتى 8 مارس (موعد إعلان نتيجة الانتخابات التي ستقام يوم 7 من الشهر ذاته)".

وحول مسيرة الفريق في الدوري الإسباني، قال: "نستطيع القتال من أجل الليجا. لدينا مباراتين في غاية الأهمية ونعرف أن لدينا مبارة في الكأس (إياب نصف النهائي ضد إشبيلية) ولا أعتقد أن هناك مباراة أهم من الأخرى، سنقاتل من أجل اللقبين".

وخسر برشلونة ضد إشبيلية بهدفين دون مقابل في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.

وعن الخسارة من باريس سان جيرمان، قال: "النتيجة ضدهم كانت مؤلمة، وعلينا أن ننهض ونقدم كل ما لدينا من أن أجل نتطور".

وأكد "المشكلة هي أننا لا نخلق العديد من الفرص، والأمر يتوقف طلب المزيد من الفاعلية من لاعبي الهجوم، إذا سجلت هدفا وأصبحت 2-0 (ضد قادش) لم تكن لتنتهي بالتعادل، نعاني من نقص الفاعلية والنسبة قليلة لفريق مثل برشلونة".

وعن شعوره في الفترة الحالية، قال: "أنا بخير الآن، وبعد النتائج السيئة التي حققناها علينا أن نتفائل، لا يزال هناك أملا".

وأردف "هناك قادة مثل جيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو وسيرجيو بوسكيتس وليونيل ميسي، لديهم من الشخصية ما يكفي، وعليهم أن يتولوا مهمة القيادة الآن".

وأتم "من المهم أن يُظهروا للاعبين الصغار أين سيذهب الفريق".

وتراجع برشلونة للمركز الرابع بعد تعادله مع قادش وانتصار إشبيلية على قادش.

ويمتلك برشلونة 47 نقطة، مقابل 48 لإشبيلية، فيما يتصدر أتليتكو مدريد الدوري برصيد 55 نقطة ويليه ريال مدريد بـ 52 نقطة، وهو الوحيد الذي لعب مباراة إضافية من أصحاب المراكز الأربعة الأولى.