مدافع أتالانتا: راموس نجمي المفضل وكنت أشاهده أمام برشلونة.. وجاسبريني لا يطلب منك شيئا واحدا

اختار كريستيان روميرو مدافع أتالانتا الإيطالي سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد نجمه المفضل قبل مواجهة الفريقين في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي أتالانتا على ملعب جيويس أمام ريال مدريد في أول مواجهة قارية في تاريخ الفريقين.

وقال روميرو لموقع الاتحاد الأوروبي "يويفا" عن المباراة: "بلا شك ريال مدريد يمتلك تاريخا كبيرا، وفي الوقت الحالي ليسوا في الوقت الأمثل، لكننا نركز على أنفسنا".

وأضاف "نؤمن بقدرتنا على الفوز، ونؤمن بأنفسنا، علينا أن نقدم أداءً رائعا لنعبر إلى ربع النهائي عن طريق خصم قوي وله وزنه".

وأكمل "ستكون مباراة صعبة للغاية، لكننا نثق في قدراتنا، وسنواصل الاعتماد على أسلوبنا في الكرة".

واختار قائد ريال مدريد نجمه المفضل قائلا: "تابعت سيرخيو راموس منذ أن كنت صغيرا، لأنني كنت أفضّل متابعة ريال مدريد، خاصة عندما يلعب ضد برشلونة لأن ميسي يتواجد على أ{ضية الملعب، سيرخيو دون شك واحد من المفضلين لي، وغيابه سيكون هاما".

ويغيب راموس عن اللقاء بسبب إجراءه عملية جراحية في ركبته الشهر الماضي.

ويرى الأرجنتيني المُعار من يوفنتوس أن جانبييرو جاسبريني قادر على مساعدته على التطور مضيفا: "هو مدرب يساعدك على التطور كلاعب وتحسين أسلوب لعبك وكذلك في عدة نواحي".

وأردف "مع جاسبريني، كل شخص قادر على فعل أكثر من شيء، المدافع لا يكتفي بالدفاع فقط، بل عليه المساهمة الهجومية".

وأتم "عندما ندافع، يساعدنا المهاجمين وهذا سبب إدراكي لماذا هو المدرب المناسب لمسيرتي، بعد 4 أو 5 أشهر، أستطيع القول أنني اتخذت القرار الصحيح".

روميرو (22 عاما) شارك في 25 مباراة الموسم الجاري سجل 3 أهداف وصنع 4 في جميع المسابقات.