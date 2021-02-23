رفعت لـ في الجول: أعتذر لجماهير المصري والفريق على ركلة الجزاء.. ووعد فيما هو قادم

قال أحمد رفعت لاعب المصري إنه يعتذر لجماهير فريقه وزملائه والجهاز الفني بعد إهداره لركلة جزاء ضد سموحة، مشيرا إلى أنه يعد الجميع بتعويضها وتقديم أفضل ما لديه فيما هو قادم. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح رفعت قائلا: "أعتذر لجماهير المصري وزملائي والجهاز الفني على ضياع ركلة الجزاء أمام سموحة، لو كنت سجلتها لكان الوضع أفضل بكثير، لكن سوء التوفيق في هذه اللعبة جعلنا نشعر بمرارة ضياع الفوز".

وواصل "أعد الجميع بتعويض هذه اللعبة وتقديم أفضل ما لدي خلال المنافسات المقبلة ووضع الفريق في أفضل مكانة يستحقها".

وأكمل "لم أتدرب مع الفريق سوى يومين قبل مباراة سموحة، كنت جاهزا للمشاركة والجهاز الفني اتفق على إشراكي لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة حتى أكون جاهزا بعد ذلك للمباريات المقبلة".

وتابع "ضياع ركلة الجزاء سوء توفيق صادفني في هذه اللعبة، أتمنى ألا يطول وأن يقف التوفيق بجانبي خلال الفترة المقبلة بجانب دعم جماهير المصري الوفية".

الهاني سليمان أنقذ فريقه من فخ الخسارة أمام المصري ضمن منافسات الأسبوع الـ14، بعدما تصدى لركلة جزاء في نهاية المباراة من أحمد رفعت، لينتهي اللقاء بالتعادل بنتيجة 1-1.

وشارك رفعت خلال الموسم الجاري مع المصري في 11 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 آخرين.