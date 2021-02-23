رفعت لـ في الجول: أعتذر لجماهير المصري والفريق على ركلة الجزاء.. ووعد فيما هو قادم

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 13:59

كتب : أيمن عيد

أحمد رفعت مع المصري أمام الإنتاج الحربي

قال أحمد رفعت لاعب المصري إنه يعتذر لجماهير فريقه وزملائه والجهاز الفني بعد إهداره لركلة جزاء ضد سموحة، مشيرا إلى أنه يعد الجميع بتعويضها وتقديم أفضل ما لديه فيما هو قادم. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح رفعت قائلا: "أعتذر لجماهير المصري وزملائي والجهاز الفني على ضياع ركلة الجزاء أمام سموحة، لو كنت سجلتها لكان الوضع أفضل بكثير، لكن سوء التوفيق في هذه اللعبة جعلنا نشعر بمرارة ضياع الفوز".

وواصل "أعد الجميع بتعويض هذه اللعبة وتقديم أفضل ما لدي خلال المنافسات المقبلة ووضع الفريق في أفضل مكانة يستحقها".

أخبار متعلقة
اتحاد الكرة يعلن مكافأة حكم مباراة المصري وسموحة وطاقم تحكيم VAR "لشجاعتهم" رئيس لجنة الحكام: لا يوجد أخطاء تحكيمية مؤثرة في الدوري المصري مدرب المصري: نريد لعب كرة قدم.. لا يُعقل سقوط لاعبا كل 5 دقائق

وأكمل "لم أتدرب مع الفريق سوى يومين قبل مباراة سموحة، كنت جاهزا للمشاركة والجهاز الفني اتفق على إشراكي لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة حتى أكون جاهزا بعد ذلك للمباريات المقبلة".

وتابع "ضياع ركلة الجزاء سوء توفيق صادفني في هذه اللعبة، أتمنى ألا يطول وأن يقف التوفيق بجانبي خلال الفترة المقبلة بجانب دعم جماهير المصري الوفية".

الهاني سليمان أنقذ فريقه من فخ الخسارة أمام المصري ضمن منافسات الأسبوع الـ14، بعدما تصدى لركلة جزاء في نهاية المباراة من أحمد رفعت، لينتهي اللقاء بالتعادل بنتيجة 1-1.

وشارك رفعت خلال الموسم الجاري مع المصري في 11 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

في الدوري الدوري المصري الممتاز أحمد رفعت
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيرلو: ننافس إنتر على اللقب وسنقاتل حتى النهاية 7 دقيقة | الدوري الإيطالي
مباشر في إفريقيا - سيمبا (0) - (0) الأهلي.. الشناوي ينقذ فرصة خطيرة لأصحاب الأرض 21 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير: انتكاسة جديدة تؤخر عودة كوتينيو لـ برشلونة 56 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر كأس مصر - مصر للمقاصة (1) (0) أشمون.. أخطاء عديدة ومحاولة من طقطق 56 دقيقة | مصر
أتليتكو مدريد ضد تشيلسي - سيميوني لا يخسر الإقصائيات أمام الإنجليز.. وتفوق أمام تشيلسي ساعة | دوري أبطال أوروبا
توماس توخيل.. وإعادة إعمار تشيلسي بعد لامبارد ساعة | تحليل في الجول
رفعت لـ في الجول: أعتذر لجماهير المصري والفريق على ركلة الجزاء.. ووعد فيما هو قادم ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - بواليا يقود الهجوم.. وديانج وفتحي وأكرم في الوسط ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" 4 انتهت الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) ألانياسبور.. رفقاء مصطفى محمد إلى الصدارة
قد ينال إعجابك