كينجسلي كومان: نشعر بالإرهاق لكننا سنفعل كل شيء لإسقاط لاتسيو

اعترف كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ أن فريقه يشعر بحالة من الإرهاق بسبب كثرة المباريات والرحلات التي يقوم بها الفريق مؤخرا.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة لاتسيو في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بإيطاليا يوم الثلاثاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وقال كومان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كل رحلات السفر مرهِقة للغاية، خاصة في ظل وجود عدد قليل من اللاعبين المتاحين".

وأضاف "رغم ذلك سنحاول تقديم كل شيء للفوز على لاتسيو".

يوم السبت تعثر بايرن للمباراة الثانية على التوالي منذ تتويجه بلقب كأس العالم للأندية بقطر قبل نحو أسبوعين، وإكمال السداسية التاريخية، إذ تعادل في الجولة قبل الماضية أمام أرمينيا بيلفيلد بصعوبة بثلاثة أهداف لكل طرف، ثم خسر من أرمينيا بيلفيلد.

وأوضح كومان أن مكانته في الفريق لم تتغير بعد تسجيله هدف الفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ضد باريس سان جيرمان.

وشدد "الأمر لم يتغير، فقط أصبح لدي ثقة أكبر، أعتقد أن مكانتي كانت هامة في الفريق قبل ما حدث في نهائي دوري الأبطال".

ويقام لقاء الإياب بين بايرن ولاتسيو في ألمانيا يوم 17 مارس المقبل.