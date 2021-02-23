وكيله: انتقادات مروان محسن تجاوزت حدود كرة القدم.. معدل مشاركاته هذا الموسم يحسم طريقة تفكيره

قال تامر النحاس وكيل أعمال مروان محسن مهاجم الأهلي إن الانتقادات التي تعرض لها الأخير تجاوزت حدود كرة القدم، مشيرا إلى أن معدل مشاركاته هذا الموسم سيحسم طريقة تفكيره حول الرحيل من البقاء. وذلك في تصريحاته لقناة TEN.

وصرح النحاس قائلا: "في آخر 5 سنوات تعاقب عدد كبير من المدربين سواء في المنتخب أو النادي كانوا يشركون مروان، لذا يرون أنه أفضل لاعب متوفر، كما أن البدائل ليست أفضل منه، لذا هناك عوامل أخرى بعيدا عن القدرات أو الإمكانيات تجعل اللاعب يستمر في المركز حتى لو لم يحقق المطلوب منه 100%".

وواصل "أرى أن مروان عليه أن يبتعد عن الإعلام والرد على منتقديه، بجانب مساعدة زملائه على إيصاله للمرمى".

وأكمل "الانتقادات التي يتعرض لها مروان محسن تجاوزت حدود كرة القدم، وصل الأمر إلى تشبيهات صعبة".

وأردف "من الممكن القول بأنه لا يجيد إحراز الأهداف أو لا يحالفه التوفيق لكن هناك مرحلة أخرى من النقد".

واسترسل "أتخيل أنه إذا كان مروان محسن يصلي أو يصوم سيدخل الجنة بدون فعل شيء من كثرة الشتائم التي تعرض لها".

وتابع "لم أتحدث معه عن عروض، يتبقى أكثر من دور كامل، هناك منافسة قوية مع بواليا ومحمد شريف وهناك تقييم لنهاية الموسم، من الممكن أن يشارك في ربع ساعة ويسجل أهدافا أكثر مما يلعب 90 دقيقة".

وأكمل "في نهاية الموسم سنقوم بتقييم موقفه من المشاركة، إذا شارك أكثر من 80% لن يكون منطقيا الحديث عن رحيله".

وأضاف "أما إذا كان معدل مشاركاته أقل من 30 أو 40 أو 50% فسيختلف تفكيرنا تماما، هذا رأيي، من الوارد أنه سيوافق على المشاركة بهذا الوضع أو الأهلي لن يجد بدائل قد يتغير الموقف لا أحد يعلم".

وأتم "لكنني أقول إن لم يشارك اللاعب بنسبة 40-50% وإن قلت لابد أن يتحرك".

ولعب مروان محسن هذا الموسم مع الأهلي في 5 مباريات بمختلف المسابقات بواقع 105 دقيقة.