المقاولون: لابد من الصبر على النحاس والفريق.. وتوقيت رحيل الجزيري مثالي

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 11:56

كتب : FilGoal

عماد النحاس - الأهلي - المقاولون العرب

قال محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب إن فريقه يثق بعماد النحاس مدرب الفريق مشيرا إلى أن ما يمر به حاليا هي فترة تحدث في عالم كرة القدم، وذلك عبر قناة "أون تايم سبورتس"

وصرح عادل قائلا: "عماد النحاس وفريقه الحالي أعادوا الفريق إلى إفريقيا بعد 15 عاما، وهناك فترات مثل الفترة الحالية تحدث في كرة القدم ولابد من الصبر".

وأردف "من وجهة نظري رحيل سيف الجزيري كان الوقت الأمثل للاعب، كان متواجدا ونحن متأثرين منذ بداية الموسم وأول لاعب أصيب بكورونا في الفريق أيضا".

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وأكمل "ووصل لمرحلة لديه عدد كبير من العروض من مصر وخارجها وكان الوقت قد حان لرحيله، ونقول دوما إن نادينا سيخرج آخرين يعوضون رحيله، وكل شيء يحدث مدروس وليس قرار وليد الساعة، كنا نتوقع ذلك وحسبنا له".

وانضم الجزيري إلى الزمالك قادما من المقاولون العرب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وخاض الجزيري خلال الموسم الجاري 9 مباريات في كل المسابقات بقميص المقاولون العرب سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

وتحدث حول ثقة فريقه في العودة لمستواه قائلا: "مواجهة الجونة منحتنا الثقة، خاصة وأنه يؤدي بشكل جيد جدا في الدوري، ثقتنا مستمرة وستظل كذلك وهذه أشياء تحدث في كرة القدم مع بعض الجهد وعمل الجهاز الفني على نقاط الضعف، لأنه لا فريق بدون نقاط ضعف، ومن ثم ستكون هناك نتائج".

وكان المقاولون العرب قد فاز بنتيجة 3-2 ضد الجونة في الجولة الـ13 قبل أن يخسر من أسوان في الجولة التالية بنتيجة 1-0.

في الدوري المقاولون
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