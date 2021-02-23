 فليك: سنظهر بمستويات مختلفة في مباريات دوري الأبطال

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 11:52

كتب : FilGoal

بافار - بايرن ميونيخ - تيجريس

يثق هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ في قدرة لاعبيه على الظهور بشكل مختلف أمام لاتسيو في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، عكس ما حدث في المباراتين الأخيريتين بالدوري الألماني.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة لاتسيو في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بإيطاليا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن بحاجة إلى أن نكون في مستوى كبير خلال دوري الأبطال، هذه مباريات خاصة بالنسبة لنا وأتوقع أن يتحفز اللاعبون بشكل خاص لهذا اللقاء".

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وأضاف "لدينا فكرة عن الطريقة التي نريد أن نلعب بها. علينا أن نظهرها في بداية المباراة. لدي ثقة كاملة في أن الفريق سيفعل ذلك في مواجهة لاتسيو".

يوم السبت تعثر بايرن للمباراة الثانية على التوالي منذ تتويجه بلقب كأس العالم للأندية بقطر قبل نحو أسبوعين، وإكمال السداسية التاريخية، إذ تعادل في الجولة قبل الماضية أمام أرمينيا بيلفيلد بصعوبة 3-3، ثم خسر من أرمينيا بيلفيلد 1-2.

وأوضح "لدينا عدد قليل من اللاعبين اللذين يعانون من الإصابات، نيكلاس زوليه أحدهم، لكنه دخل قائمة المباراة".

كما تحدث فليك عن لاعبه ليون جرويتسكا العائد من الإصابة بفيروس كورونا قائلا "لا يمكننا اعتبار العودة من مرض كهذا مثل حالات العودة من الإصابات بشكل عام".

وأتم "نأمل أن يقدم مستويات طيبة مثلما فعل في 45 دقيقة أمام آينتراخت فرانكفورت، فهو يظهر بشكل جيد في هذه المباريات".

ويقام لقاء الإياب بين بايرن ولاتسيو في ألمانيا يوم 17 مارس المقبل.

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