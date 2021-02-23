ناجي: شعرت أنني لم أمنح الهاني سليمان حقه مع المنتخب.. والهجوم ضد أبو جبل ليس منطقيا

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 11:23

كتب : FilGoal

الهاني سليمان - سموحة

قال أحمد ناجي مدرب حراس سموحة إنه شعر بأنه لم يمنح الهاني سليمان حارس مرمى فريقه حقه حينما كان يعمل مع منتخب مصر، مشيرا إلى أنه حارس كبير بإمكانيات فنية رائعة ويذكره بعصام الحضري. وذلك عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وصرح ناجي قائلا: "أشعر أنني لم أمنح الهاني سليمان حقه حينما كنت مدربا لحراس مصر، كان يستحق فرصة، حارس خبير وكبير ولديه إمكانيات فنية رائعة ونهم في التدريب يذكرني بالحضري".

وعن تقييمه للهاني سليمان قال ناجي: "حينما تعرفت على الهاني سليمان لُمت نفسي لعدم معرفته جيدا، لأن لديه برود ومواصفات تجعله مناسبا للمباريات الكبيرة، ربما لأنه لم يلعب في مباريات إفريقية أو لم يتواجد مع المنتخبات، لكن حينما تقربت منه وجدت حارسا كبيرا جدا".

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وتطرق ناجي للحديث حول تدريبات حراس فريقه قائلا: "كرة القدم تطورت ومعها يجب أن تتطور التدريبات، المنطقة التي يلعب بها حارس المرمى حاليا أصبحت مزدحمة للغاية، لذا كان يجب أن نواكب التطور، الأجهزة التي أعمل بها ليست موجودة في مصر لكن موجودة في العالم، وأشكر فرج عامر رئيس النادي الذي استجاب وجلب لنا تلك الأجهزة".

وواصل "تواجد عدد كبير من حراس المرمى المتألقين يسعد المدربين ولا يقلقهم مطلقا".

وتطرق للحديث حول أخطاء حراس المرمى قائلا: "حراس المرمى ليسوا ملائكة بالطبع سيكون هناك أخطاء. وجدت هجوما ضد أبو جبل بعد خطأ، هذا ليس منطقيا لأنه قدم مستوى جيدا في الفترة الماضية".

وتابع "محمد الشناوي يحافظ على عدم وجود أخطاء أو تقريبا بلا أخطاء. الهاني سليمان أيضا يقلل أخطائه".

الهاني سليمان أنقذ فريقه من فخ الخسارة أمام المصري ضمن منافسات الأسبوع الـ14، بعدما تصدى لركلة جزاء في نهاية المباراة من أحمد رفعت، لينتهي اللقاء بالتعادل بنتيجة 1-1.

في الدوري الهاني سليمان أبو جبل
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