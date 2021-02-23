أزبيليكويتا: أتليتكو مثل برشلونة وريال مدريد

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 10:33

كتب : FilGoal

سيزار أزبيليكويتا - تشيلسي

يرى سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي أن أتليتكو مدريد في نفس مستوى برشلونة وريال مدريد، مشيرا إلى صلابة الفريق الدفاعية في الوقت الحالي.

ويلعب أتليتكو مدريد ضد تشيلسي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال أزبيليكويتا لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "هم فريق صلب للغاية ويمتلكون لاعبين من أعلى مستوى".

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وأضاف "علينا أن نلعب بشكل متكامل لكي نعبر (لربع النهائي)، فنحن نواجه متصدر الدوري الإسباني وهو في قمة مستواه".

وأشاد بدييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد، وقال: "يحقق نتائج مذهلة".

وشدد "استحقوا في الموسم الماضي أن يتأهلوا على حساب ليفربول".

وكان أتليتكو مدريد قد أقصى ليفربول من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأتم "أتليتكو مدريد أظهر براعة شديدة في الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، وحقق الدوري عام 2014، إنهم في نفس مستوى برشلونة وريال مدريد".

تشيلسي أتليتكو مدريد دوري أبطال أوروبا
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