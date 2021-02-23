في ليلة تاريخية لـ بونو.. إشبيلية يفوز على أوساسونا ويزيح برشلونة عن المركز الثالث

فاز إشبيلية على أوساسونا بهدفين دون مقابل في المباراة التي أُقيمت على ملعب إل سادار ضمن لقاءات الجولة 24 للدوري الإسباني.

وأحرز أهداف إشبيلية كل من دييجو كارلوس ولوك دي يونج في الدقائق 19 و49 على الترتيب.

الفوز رفع رصيد إشبيلية للنقطة 48 ليرتقي للمركز الثالث ويستفيد من تعادل برشلونة ضد قادش ليتراجع الفريق الكتالوني للمركز الرابع برصيد 47 نقطة.

ويتبقى لإشبيلية وبرشلونة مباراة مؤجلة.

لكن المراكز قد تتغير إذا فاز برشلونة على إلتشي في مباراته المقبلة.

فيما تجمد رصيد أوساسونا عند النقطة 25 ليحتل المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري.

ويعد الانتصار هو السادس على التوالي لإشبيلية في الدوري.

أما ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية فأصبح أكثر من حافظ على نظافة شباكه لدقائق متتالية في تاريخ النادي الأندلسي.

وكسر بونو الرقم المُسجل باسم بيتو الذي حافظ على شباكه لمدة 516 دقيقة في موسم 2014-2015، ليصل بونو لـ528 دقيقة دون تلقي أي أهداف، وهو رقم مُعرض للزيادة.

وأصبح بونو أكثر حافظ يحافظ على شباكه نظيفة في مباريات متتالية في الدوري هذا الموسم.

ويلعب إشبيلية في الجولة المقبلة ضد برشلونة، فيما يواجه أوساسونا فريق ديبورتيفو ألافيس.