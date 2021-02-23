أمير توفيق: الأهلي لم يتفاوض مع أي مهاجم في الفترة الحالية

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 00:49

كتب : حسام نور الدين

أمير توفيق

نفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي تفاوض الفريق مع أي لاعب في الفترة الحالية لضمه لصفوف الفريق.

وانتشرت بعض الأنباء عن اقتراب الأهلي من ضم أحد المهاجمين خلال الفترة المقبلة.

وقال أمير توفيق في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "لم نتعاقد مع أي مهاجمين جُدد سواء كانوا محليين أو من جنسيات أخرى، وكل ما يتردد عار تماما من الصحة".

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وأضاف "الأهلي يعيش حالة استقرار في كل النواحي، ويضم نخبة من أفضل اللاعبين في كل المراكز وتركيز الجميع منصب على توفير المناخ المناسب للفريق في البطولة الإفريقية".

واستمر "لا صحة لما تردد عن تلقي الأهلي لترشيحات لضم لاعبين في الوقت الحالي، خصوصا مع تبقي فترة طويلة على نهاية الموسم".

وشدد "التعاقدات في الأهلي تتم وفقا لمعايير محددة، إذ يتم التقييم من عدة جوانب بنهاية الموسم وفقا لمنافشة ورؤية من الجهاز الفني مع لجنة التخطيط وبالرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادي والمفوض في هذا الشأن".

وأتم "الفترة الحالية لم تشهد التفاوض أو التعاقد مع أي لاعبين في أي مركز، والهدف حاليا هو دعم الفريق لتحقيق طموحات جماهيره على كل المستويات بعد الفوز بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية".

الأهلي
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