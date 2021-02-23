رونالدو يحقق العلامة الكاملة ويدمر شباك كروتوني في احتفالية يوفنتوس

رفض كريستيانو رونالدو ألا يترك بصمته في احتفالية يوفنتوس بمباراته رقم 250 على ملعبه الجديد، وقاد الفريق للتغلب على كروتوني.

وفاز يوفنتوس على كروتوني بنتيجة 3-0 في المباراة التي أُقيمت على ملعب أليانز ضمن مباريات الجولة 23 للدوري الإيطالي.

وسجل كريستيانو رونالدو ليوفنتوس في الدقائق 38 و46 من الشوط الأول وأضاف وستون ماكيني الهدف الثالث في الدقيقة 66.

الانتصار رفع رصيد يوفنتوس للنقطة 45 ليرتقي للمركز الثالث ويصبح على بُعد 4 نقاط عن ميلام صاحب المركز الثاني، مع تبقي مباراة مؤجلة للسيدة العجوز.

بينما تجمد رصيد كروتوني عند النقطة 12 ليقبع في المركز الـ20 والأخير.

التشكيل

تواجد رونالدو هجوم يوفنتوس مع ديان كولوسفيسكي، فيما تواجد جيانلويجي بوفون في حراسة المرمى.

أرقام

لعب يوفنتوس مباراته رقم 250 على ملعبه الجديد في كل المسابقات.

أما أهداف رونالدو فجعلته يسجل في الفريق رقم 78 في الدوريات الخمسة الكبرى منذ عام 2000.

ويعد رونالدو ثاني أكثر من سجل في الفرق بعد زلاتان إبراهيموفيتش الذي سجل في 79 فريقا.

وذلك يكون رونالدو قد لعب ضد 18 فريقا في الدوري بالموسم الحالي وسجل ضدهم جميعا.

ورفع رونالدو رصيده التهديفي لـ18 هدفا ليتصدر قائمة الهدافين في الدوري الإيطالي.

بينما أصبح وستون ماكيني أكثر لاعب أمريكي تسجيلا للأهداف في الدوري الإيطالي.

وصف الأهداف

سجل رونالدو الهدف الأول بعدما حول عرضية أليكس ساندرو التي أرسلها من الجانب الأيسر، ووضعها على يمين أليكس كورداز بقوة.

فيما جاء الهدف الثاني بعد تصرف رائع من رونالدو.

وسدد رونالدو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن كورداز تصدى لها، لتذهب لآرون رامسي على الجانب الأيسر الذي أرسل عرضية لرونالدو الذي انطلق داخل منطقة الجزاء بعدما تصدى الحارس لتسديدته؛ ليحول عرضية زميله الويلزي بنجاح.

وأتم ماكيني الأهداف بعدما فشل دفاع كروتوني في تشتيت كرة ركنية لتصل لها الكرة ويسددها بقوة.

ويلعب يوفنتوس في الجولة المقبلة ضد هيلاس فيرونا فيما يلعب كروتوني ضد كالياري.