مؤتمر ليلة الأبطال - سيميوني: تشيلسي تغير كثيرا تحت قيادة توخيل.. سواريز هداف بالفطرة

يرى دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد أن تشيلسي تغير كثيرا تحت قيادة توماس توخيل المدير الفني الجديد للبلوز.

ويستضيف أتليتكو مدريد فريق تشيلسي في مدينة بوخارست بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

واتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقامة المباراة في ملعب محايد بسبب قيود السلطات الإسبانية في استقبال الرحلات الإنجليزية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي: "تشيلسي تغير كثيرا تحت قيادة توخيل والذي يدفع الفريق للعب بشكل جيد".

وتابع "إنهم فريق قوي ويملك لاعبين رائعين، وقاموا باستثمار مالي جيد في سوق الانتقالات".

وشدد سيميوني "بالنظر إلى مستوى حراس المرمى الثلاثة لديهم فإنه يظهر إمكانات الفريق، ويمكن لمهاجميهم اللعب في أي فريق في أوروبا".

وبالحديث عن لويس سواريز قال: "وجوده يولد الثقة للفريق، هو هداف بالفطرة".

وعن عدم تسجيله خارج ملعبه أجاب مازحا "دعونا نترك هذا السؤال للندن".

واختتم سيميوني تصريحاته "نهدف إلى الفوز ضد خصم قوي لديهم لاعبين رائعين، هم يعرفون كيف نفكر لكن لن نتغير".