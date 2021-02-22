مدرب المصري: نريد لعب كرة قدم.. لا يُعقل سقوط لاعبا كل 5 دقائق

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 23:16

كتب : FilGoal

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أبدى محمد عبد الكريم المدرب العام للمصري اعتراضه على كثرة إهدار الوقت خلال مباريات الدوري المصري.

وتعادل المصري مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة 14 للدوري.

وقال عبد الكريم عبر إذاعة الشباب والرياضة: "راضون للغاية عن التعادل. الفريق قدم كل ما يمتلك وأهدرنا أكثر من فرصة منهم كرة في العارضة".

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وأضاف "في مثل هذه المباريات يجب أن نستغل كل الفرصة المتاجة، وفي الشوط الثانية أجرينا تغييرات هجومية، ونقاط المباراة كانوا في المتناول لكننا فرطنا بهم".

واستمر "لا أُفضل الحديث عن التحكيم لكن أتمنى أن نلعب كرة قدم ومن غير المقبول أن يسقط لاعبا كل 5 دقائق وأن يطلب المدرب من لاعبيه السقوط لإهدار الوقت".

وتابع "ماذا يحدث عندما يدخل الطبيب لإسعاف اللاعب؟ هل يعالجه بالسحر لينهض بهذه السرعة؟ لابد أن يكون للحكم إحساس جيد".

وشدد "نداء لاتحاد الكرة ولجنة الحكام والأندية واللاعبين، نريد أن تبقى الكرة في الملعب".

وعن إهدار أحمد رفعت لركلة الجزاء في نهاية المباراة، قال: "المشكلة ليست في رفعت، لقد غاب عن الفريق في مباراتين، لكنه سجل أكثر من ركلة جزاء في وقت سابق، ويتدرب عليها حتى اللحظة الأخيرة، وما زال رقم واحد في التسديد بين زملائه".

وأردف "لا نشرك لاعبا إلا إذا كان جاهزا بنسبة 100%، نحن أكثر فريق يحصل على ركلات جزاء، وأكثر فريق يهدر أيضا".

وأتم "أتمنى أن يحالفنا التوفيق في الفترة القادمة، لأن المنافسة في الدوري صعبة للغاية".

ورفع المصري رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع بعد خوض 12 مباراة، أما سموحة فرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع من خوض 13 مباراة.

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