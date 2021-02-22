كرة طائرة - الزمالك يفقد نقطة أمام هيليوبوليس ويتقاسم الصدارة مع الاتحاد

يتقاسم الزمالك صدارة الدوري المصري بعد مرور 4 جولات مع الاتحاد السكندري بعدما فقد الأبيض نقطة أمام هيليوبوليس.

وفاز الزمالك على هيليوبوليس بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

ووفقا لقوانين الكرة الطائرة في حالة نهاية المباراة بنتيجة 3-2 يحصد الفائز نقطتين والخاسر نقطة.

وواصل الاتحاد السكندري انتصاراته للمباراة الرابعة على التوالي بالفوز على الداخلية بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتختتم الجولة بمواجهة سبورتنج وطلائع الجيش غدا الثلاثاء، بينما تم تأجيل مواجهة الاهلي والترسانة إلى يوم 10 مارس بسبب ارتباط المدير الفني للترسانة بقيادة منتخب الشباب في بطولة إفريقيا تحت 21 عاما والمقرر ختامها يوم الأربعاء.

وبذلك رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة بالتساوي مع الاتحاد السكندري، بينما الأهلي 7 نقاط من ثلاث مباريات فقط.

وتقام الجولة الخامسة مساء يوم الجمعة المقبل إذ يستضيف الزمالك فريق الترسانة بينما يحل سبورتنج ضيفا على الأهلي.

ويلعب الاتحاد السكندري أمام الطيران ويواجه طلائع الجيش فريق الداخلية.

وتقام المرحلة الختامية من الدوري المصري بمشاركة 12 فريقا بنظام الدوري ذهابا وإيابا أي من 22 جولة.

تختتم منافسات الدور الأول يوم 19 مارس بمواجهة القمة بين الزمالك والأهلي على أن يتم التوقف بسبب منافسات دوري أبطال إفريقيا للرجال المقرر إقامتها في مصر بنهاية مارس المقبل.