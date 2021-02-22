بعد 20 يوما.. ريال مدريد يعلن شفاء فلورنتينو بيريز من كورونا

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 23:00

كتب : FilGoal

فلورنتينو بيريز

أعلن ريال مدريد اليوم الإثنين شفاء رئيس النادي فلورنتينو بيريز من فيروس كورونا بعد 20 يوما من إصابته به.

وأشار البيان الرسمي لريال مدريد إلى أن فلورنتينو بيريز أجرى مسحتين خلال آخر 48 ساعة وجاءت النتيجة سلبية في كليهما.

وأوضح البيان المنشور عبر موقع الفريق الملكي الرسمي أن بيريز لن يسافر إلى بيرجامو في إيطاليا مع الفريق لملاقاة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

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وعوضا عن ذلك سيذهب بيريز لمقر تدريبات ريال مدريد صباح الثلاثاء لملاقاة الفريق قبل سفره إلى إيطاليا.

ويلتقي ريال مدريد مع أتالانتا يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد فلورنتينو بيريز
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