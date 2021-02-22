توخيل: سان جيرمان حاول ضم سواريز بعد رحيله عن برشلونة

كشف توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي عن محاولات باريس سان جيرمان ناديه السابق لضم لويس سواريز لصفوف الفريق بعد رحيله عن برشلونة في الصيف الماضي.

واستغنى برشلونة عن خدمات سواريز، لينتقل لأتليتكو مدريد بعد فشل انتقاله ليوفنتوس.

ويستعد تشيلسي لمواجهة أتليتكو مدريد، غدا الثلاثاء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "كان هناك محاولة لضمه بعد رحيله عن برشلونة، لكنه فضل البقاء في إسبانيا والتوقيع لأتليتكو مدريد".

وأضاف "كنا مهتمين بضم أحد أفضل المهاجمين في عالم كرة القدم".

واستمر "هو مهاجم بالفطرة، لديه الإمكانيات رائعة".

وتابع "يرغب دائما في إظهار رغبته في التسجيل وإحراز الأهداف".

وأتم "نعرف إمكانيات سواريز وسنحاول إيقافه".

ورحل توخيل عن تدريب باريس سان جيرمان في الموسم الحالي، قبل أن يتولى تدريب تشيلسي خلفا لفرانك لامبارد.

ولعب سواريز مع أتليتكو مدريد 20 مباراة في الدوري الإسباني، سجل خلالها 16 هدفا، لكنه لم يسجل خلال 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا.