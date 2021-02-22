توخيل: سان جيرمان حاول ضم سواريز بعد رحيله عن برشلونة

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 22:57

كتب : FilGoal

لويس سواريز

كشف توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي عن محاولات باريس سان جيرمان ناديه السابق لضم لويس سواريز لصفوف الفريق بعد رحيله عن برشلونة في الصيف الماضي.

لويس سواريز

النادي : أتليتكو مدريد

باريس سان جيرمان

واستغنى برشلونة عن خدمات سواريز، لينتقل لأتليتكو مدريد بعد فشل انتقاله ليوفنتوس.

ويستعد تشيلسي لمواجهة أتليتكو مدريد، غدا الثلاثاء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة
جنون الميركاتو؟.. تليفزيون أوروجواي: أياكس يستهدف إعادة لويس سواريز سبورت: العربي القطري مهتم بضم لويس سواريز لتعويض لويس سواريز.. برشلونة يطمح لاستقدام لويس سواريز هندرسون: كنت جاهزا لقتل لويس سواريز رسميا - لويس سواريز إلى أتليتكو مدريد

وقال توخيل في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "كان هناك محاولة لضمه بعد رحيله عن برشلونة، لكنه فضل البقاء في إسبانيا والتوقيع لأتليتكو مدريد".

وأضاف "كنا مهتمين بضم أحد أفضل المهاجمين في عالم كرة القدم".

واستمر "هو مهاجم بالفطرة، لديه الإمكانيات رائعة".

وتابع "يرغب دائما في إظهار رغبته في التسجيل وإحراز الأهداف".

وأتم "نعرف إمكانيات سواريز وسنحاول إيقافه".

ورحل توخيل عن تدريب باريس سان جيرمان في الموسم الحالي، قبل أن يتولى تدريب تشيلسي خلفا لفرانك لامبارد.

ولعب سواريز مع أتليتكو مدريد 20 مباراة في الدوري الإسباني، سجل خلالها 16 هدفا، لكنه لم يسجل خلال 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

لويس سواريز أتليتكو مدريد تشيلسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
في ليلة تاريخية لـ بونو.. إشبيلية يفوز على أوساسونا ويزيح برشلونة عن المركز الثالث 7 ساعة | الدوري الإسباني
أمير توفيق: الأهلي لم يتفاوض مع أي مهاجم في الفترة الحالية 8 ساعة | الدوري المصري
الرجاء: مجموعتنا مع بيراميدز صعبة.. لدينا رحيمي أحد أبرز اللاعبين حاليا 8 ساعة | الكونفدرالية
رونالدو يحقق العلامة الكاملة ويدمر شباك كروتوني في احتفالية يوفنتوس 8 ساعة | الدوري الإيطالي
أسوان يشكو بوسكا لاتحاد الكرة بعد التوقيع لناديين وعدم تسلم المستحقات 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس لجنة الحكام: لا يوجد أخطاء تحكيمية مؤثرة في الدوري المصري 9 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر ليلة الأبطال - سيميوني: تشيلسي تغير كثيرا تحت قيادة توخيل.. سواريز هداف بالفطرة 9 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب المصري: نريد لعب كرة قدم.. لا يُعقل سقوط لاعبا كل 5 دقائق 9 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" 4 انتهت الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) ألانياسبور.. رفقاء مصطفى محمد إلى الصدارة
قد ينال إعجابك