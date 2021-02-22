فرج عامر: ركلة جزاء المصري الثانية غير صحيحة.. ومجهود أحمد سامي لا يمكن إنكاره

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 22:30

كتب : FilGoal

فرج عامر

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة إن ركلة الجزاء الثانية التي احتسبت للمصري ضد فريقه لم تكن صحيحة وأشاد بقدرة الحارس الهاني سليمان على التصدي لها.

وشهدت المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله اليوم الإثنين في الجولة 14 من الدوري أحداثا مثيرة إذ أنه تم احتساب ركلة جزاء للمصري بعد إطلاق صافرة نهاية اللقاء لكن الهاني سليمان تصدى لتسديدة أحمد رفعت.

وقال فرج عامر لإذاعة الشباب والرياضة عقب المباراة: "ركلة الجزاء الثانية لم تكن صحيحة أنا أفهم في قانون كرة القدم".

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وأكمل "أهدرنا الكثير من الفرص كانت كفيلة بتغيير سيناريو المباراة ولو كنا هُزمنا كنت سأشعر بالحزن وإلا لن أكون إنسانا، أي خسارة لسموحة تحزنني".

وتابع "لكن الفريقان قدما مباراة كبيرة وكانت رائعة".

وواصل رئيس سموحة حديثخ "هاجمنا فريقا قويا وأهدرنا أربع فرص خطيرة وسيطرنا على اللقاء في آخر 20 دقيقة وأحمد سامي مدرب الفريق يبذل مجهودا كبيرا لا يمكن إنكاره".

ورفع سموحة رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع بعدما خاض 13 مباراة.

فرج عامر سموحة المصري في الدوري
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