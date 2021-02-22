كرة طائرة - فوز مصر على الكاميرون في بطولة إفريقيا للشباب وخطوة على اللقب

تغلب منتخب مصر للشباب تحت 21 عاما على الكاميرون في الجولة الثانية من بطولة إفريقيا للشباب ليفصله خطوة واحد على حصد اللقب.

وفاز شباب الفراعنة على الكاميرون بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن مباريات الجولة الثانية من البطولة.

وتستضيف مصر بطولة إفريقيا للشباب تحت 21 عاما حتى بعد غد الأربعاء.

وافتتح شباب الفراعنة المباراة بالفوز في أول شوطين 25-21 و25-19 قبل أن يحصد فريق الكاميرون الشوط الثالث بنتيجة 25-17.

وفي الشوط الرابع نجح شباب الفراعنة في حسم المباراة بالفوز 25-17.

وكان منتخب مصر تحت 21 عاما قد فاز على الكونغو الديمقراطية بثلاثة أشواط دون مقابل، بينما الكاميرون حقق فوزه على المغرب بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

ونجح منتخب المغرب اليوم الإثنين من تحقيق الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على المغرب في المباراة الختامية من أجل حصد اللقب.

ويتأهل البطل ووصيفه إلى بطولة العالم للشباب تحت 21 عاما والمقرر إقامتها بإيطاليا وبلغاريا من 22 سبتمبر المقبل إلى 3 أكتوبر.