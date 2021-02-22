وكيله: إذا كانت الإعارة الحل الأمثل لـ الأهلي ومروان محسن سننفذ ذلك

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 22:10

كتب : FilGoal

مروان محسن - الأهلي - طلائع الجيش

كشف تامر النحاس وكيل مروان محسن مهاجم الأهلي عن التفكير في إعارة اللاعب بعد نهاية الموسم إذا كان في صالح اللاعب والنادي.

مروان محسن

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال النحاس عبر إذاعة نجوم إف إم: "مروان محسن مهاجم كبير ويمتلك قدرات فنية كبيرة بدليل استمراره مع الأهلي حتى الآن".

وتابع "لا يختلف أحدعلى قدرات مروان الفنية، ولكن مازال الحظ لم يحالفه خلال الفترة الماضية".

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وعن التفكير في الإعارة أوضح "ندرس خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية الموسم هذا الأمر وهل يكون الحل في إعارة اللاعب".

وكشف "لم نحسم الأمر بعد ولكن ندرسه ولو فكرة الإعارة لمدة موسم في مصلحة اللاعب والنادي الأهلي سننفذ ذلك فورا".

وأضاف النحاس "مروان محسن يحتاج لدعم زملائه داخل الملعب، وعلاقته طيبة جدا بينه وبين زملائه في النادي الأهلي".

واختتم تصريحاته "مر على مروان محسن خلال الفترة الماضية 10 مدربين والجميع مقتنع بإمكانياته سواء في الأهلي أو منتخب مصر".

ولعب مروان محسن هذا الموسم مع الأهلي في 5 مباريات بمختلف المسابقات بواقع 105 دقيقة ولم ينجح في التسجيل.

وكيله: إذا كانت الإعارة الحل الأمثل لـ الأهلي ومروان محسن سننفذ ذلك في نهاية الموسم

كشف تامر النحاس وكيل مروان محسن مهاجم الأهلي عن التفكير في إعارة اللاعب بعد نهاية الموسم إذا كان في صالح اللاعب والنادي.

وقال النحاس عبر إذاعة نجوم إف إم: "مروان محسن مهاجم كبير ويمتلك قدرات فنية كبيرة بدليل استمراره مع الأهلي حتى الآن".

وتابع "لا يختلف أحدعلى قدرات مروان الفنية، ولكن مازال الحظ لم يحالفه خلال الفترة الماضية".

وعن التفكير في الإعارة أوضح "ندرس خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية الموسم هذا الأمر وهل يكون الحل في إعارة اللاعب".

وكشف "لم نحسم الأمر بعد ولكن ندرسه ولو فكرة الإعارة لمدة موسم في مصلحة اللاعب والنادي الأهلي سننفذ ذلك فورا".

وأضاف النحاس "مروان محسن يحتاج لدعم زملائه داخل الملعب، وعلاقته طيبة جدا بينه وبين زملائه في النادي الأهلي".

واختتم تصريحاته "مر على مروان محسن خلال الفترة الماضية 10 مدربين والجميع مقتنع بإمكانياته سواء في الأهلي أو منتخب مصر".

ولعب مروان محسن هذا الموسم مع الأهلي في 5 مباريات بمختلف المسابقات بواقع 105 دقيقة ولم ينجح في التسجيل.

الأهلي مروان محسن
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