علي أبو جريشة لـ في الجول: متفائل بعبور الإسماعيلي لأزمته لتلك الأسباب

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 20:52

كتب : ياسر الشريف

غزل المحلة والإسماعيلي

أعرب علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بالإسماعيلي عن تفاؤله على قدرة الفريق على عبور الأزمة الحالية في الدوري.

ويعاني الإسماعيلي من بداية سيئة للدوري خلال الموسم الجاري إذ أنه يحتل المركز الـ16 والذي يؤدي بصاحبه للهبوط برصيد تسع نقاط بعدما خاض 13 مباراة.

وقال أبو جريشة لـFilGoal.com: "سبب تفاؤلي يعود لاستغلالنا لعدم خوضنا لأي مباريات رسمية حتى موعد مواجهة الأهلي".

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وأوضح "سنعمل على استعادة اللاعبين المصابين إلى جانب إتاحة الفرصة للمنضمين لنا في الانتقالات الشتوية للانسجام أكثر مع زملائهم".

وواصل "شكل الفريق كذلك سيختلف ويصبح أفضل في الوقت الذي يقترب فيه أكثر من المدير الفني دراجان يوفيتش وهو بدوره سيتعرف أكثر على اللاعبين".

فيما قال مدحت الورداني عضو اللجنة الفنية لـFilGoal.com: "لقاء الزمالك ثم إنبي أظهر رغبة اللاعبين في التحسن وقدرتهم على التحسن".

وسيلتقي الإسماعيلي مع الأهلي في العاشر من شهر مارس المقبل في لقاء مؤجل من الجولة 12 من الدوري في ملعب برج العرب.

الإسماعيلي في الدوري
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