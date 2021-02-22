مصدر باتحاد كرة اليد لـ في الجول: علمنا بقرار إيقاف هشام نصر ولم يصلنا رسميا

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 20:28

كتب : FilGoal

هشام نصر - رئيس اتحاد كرة اليد المصري

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة اليد عن علم أعضاء الاتحاد بإيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد لمدة عام من الاتحاد الدولي للعبة لكن لم يصل الإخطار الرسمي حتى الآن.

ويغيب بذلك هشام نصر عن الانتخابات المقبلة للاتحاد المصري والمقرر لها في سبتمبر من العام الجاري.

وجاء قرار إيقاف هشام نصر خلال اجتماع الاتحاد الدولي يوم الجمعة بسبب اتخاذ بعض القرارات الخاصة بالبطولات الدولية ومراجعة ما تم في بطولة العالم لكرة اليد بمصر في يناير الماضي.

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وقال مصدر بالاتحاد المصري لكرة اليد لـ FilGoal.com: "علمنا بقرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بإيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لمدة عام بناء على قرار لجنة المسابقات بسبب خرق نظام الفقاعة خلال بطولة العالم في يناير، ولكن لم يصلنا ذلك بشكل رسمي إلى الآن".

وأضاف "التصويت على إيقاف هشام نصر جاء بالإجماع خلال اجتماع الاتحاد الدولي يوم الجمعة باستثناء صوت حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي الذي فضل عدم التصويت".

وأوضح "لن يتمكن رئيس الاتحاد المصري من خوض انتخابات الاتحاد في العام الجاري فور وصول الخطاب بشكل رسمي".

وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد قد اجتمع يوم الجمعة 19 فبراير خلال اجتماعه العاشر للدورة الانتخابية 2017 - 2021.

وأشاد الاتحاد الدولي بتنظيم مصر لبطولة العالم الأخيرة في يناير 2021 وإثبات أن بطولات اليد الدولية من الممكن إقامتها في ظروف صحية آمنة باتخاذ كافة التدابير الاحترازية.

وأعلن الاتحاد الدولي موافقته على إرسال خطاب رسمي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومصطفى مدبولي رئيس الوزراء وأشرف صبحي وزير الرياضة من أجل شكرهم على دعمهم لإقامة بطولة العالم في موعدها.

وتم تأكيد إقامة التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو للرجال والسيدات في مارس المقبل خلال الاجتماع وبطولة العالم للسيدات في إسبانيا خلال الفترة من 1 إلى 19 ديسمبر المقبل.

واتخذ الاتحاد الدولي قراره بإلغاء بطولات العالم للشباب والشابات والناشئين والناشئات.

وكان من المقرر إقامة بطولة الناشئين تحت 19 عاما في أغسطس بينما بطولة الشباب تحت 21 عاما في المجر في يونيو المقبل قبل أن يتم إلغائهما.

وعلى مستوى السيدات تم إلغاء بطولة الناشئات التي كان مقررا لها في أغسطس المقبل في الصين ثم انتقلت إلى كرواتيا، بالإضافة لإلغاء بطولة الشابات تحت 20 عاما وكان مقررا لها في يوليو المقبل برومانيا.

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