مؤتمر ليلة الأبطال - توخيل: نفتقد تياجو سيلفا أمام أتليتكو مدريد.. ونستعيد ثنائي البلوز

أعرب توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي عن افتقاد الفريق لمدافعه تياجو سيلفا في رحلة مواجهة أتليتكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ويستعيد الثنائي كاي هافرتز وكريستيان بوليسيتش.

ويستضيف أتليتكو مدريد فريق تشيلسي غدا الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في مدينة بوخارست العاصمة الرومانية.

واتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقامة المباراة في ملعب محايد بسبب قيود السلطات الإسبانية في استقبال الرحلات الإنجليزية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي: "لن ينضم تياجو سيلفا إلى قائمة الفريق لمواجهة أتليتكو".

وتابع "بالطبع نفتقد في مثل تلك المباراة لجودة سيلفا ولكن للأسف لن يكون متاحا".

وأضاف "أنا سعيد بوجود هافرتز وبوليسيتش، تدربوا معنا ولم يكن لديهم أي شكوى من إصابة وسيسافرون مع الفريق".

وعن اللعب في ملعب محايد قال: "بالطبع فقد أتليتكو مدريد ميزة اللعب على ملعبه لكن أتوقع اختبارا صعبا ضد فريق دييجو سيميوني".

وشدد "أتليتكو مدريد يتميز بالقتال والخبرة ويتمتع بعقلية جيدة لكن أعتقد أننا مجهزون جيدا للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا".

واختتم تصريحاته "أشعر بفريق قوي، لدي علاقة قوية مع اللاعبين ولدي ثقة كاملةفي المجموعة، أنا متحمس للغاية للوصول إلى بوخارست وأتوقع تحمس اللاعبين أيضا".