إيموبيلي: ليفاندوفسكي أفضل مهاجم في العالم

يرى تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو أن روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ هو المهاجم الافضل في العالم.

تشيرو إيموبيلي النادي : لاتسيو لاتسيو

ويستضيف لاتسيو فريق بايرن ميونيخ على ملعب أولمبيكو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال إيموبيلي في تصريحات لموقع يويفا الرسمي: "من الصواب اعتبار هذه القرعة بمثابة جائزة، مواجهة أفضل الأندية يمنحك حافز إضافي".

وأضاف "من الواضح أنها مباراة صعبة للغاية لكن سنبذل قصارى جهدنا ومدركين أننا لن نغير أسلوب لعبنا".

وتابع "سنفعل دائما ما نفعله، ونعلم أنه سيتعين علينا تقديم شيء إضافي لتحقيق اللعبة المثالية".

وشدد إيموبيلي "ليفاندوفسكي في كل عام يحاول أن يتحسن حتى لو كان ما فعله استثنائيا بالفعل".

وأوضح "هو مهاجم متكامل وحاليا أفضل لاعب رقم 9 في العالم، علينا توخي الحذر الشديد وكان من الجنون الفوز عليه في سباق الحذاء الذهبي".

واختتم إيموبيلي تصريحاته "نحن نواجه الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا وسيكون من الضروري لنا أن نفهم كل جانب من جوانب هذه اللعبة".