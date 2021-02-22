مدرب سيراميكا: الغيابات أثرت على حساباتنا لمواجهة المحلة بسبب لقاء المصري

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 17:04

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش

أشاد هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا بنجاح فريقه في التعامل مع الغيابات بعدما حقق التأهل لدور الـ16 من كأس مصر.

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في الفوز بنتيجة 2-0 أمام ضيفه غزل المحلة ضمن منافسات درو الـ32 من بطولة كأس مصر اليوم الإثنين على استاد المكس.

وقال شعبان في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "سجلنا في أول دقيقة من الشوط الثاني، اللاعبون رجال وأثبتوا أنهم قادرون على استكمال الموسم بنفس القوة، ولم نتأثر بالغيابات".

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وأضاف "نركز في كل مباراة على حدة، ولكن بطولة الدوري أهم، والغيابات أثرت على حساباتنا لمواجهة غزل المحلة في الكأس".

ويستعد الفريق الذي ظهر في الدوري الممتاز لأول مرة هذا الموسم لمواجهة المصري يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.

وتابع "نعاني من إصابات عديدة بالفترة الأخيرة، بينما المصري يلعب بأريحية حيث أن المسافة الزمنية بين المباريات كبيرة ومتوازنة، كما يخوض كل مبارياته على ملعب واحد (برج العرب)".

وأوضح "صالح جمعة أصيب في المباراة الماضية، وقبلها قدم أداء مميزا في 90 دقيقة لمباراتين متتاليتين".

واستطرد "لكنها إصابة طبيعية ومعرض لها أي لاعب في ظل ضغط غير طبيعي للمباريات كما أننا لم نخض فترة إعداد، ورغم عدم جاهزيته بدنيا إلا أنه قدم معنا أداء مميزا، وأثق أنه سيكون إضافة قوية مع مرور الوقت".

وأتم "صالح جمعة ومحمد إبراهيم، لديهما شخصية ساعدتهما على استيعاب فكرنا التكتيكي بشكل سريع، وأعتمد عليهما في خط الوسط وصناعة الألعاب، وأثبتا كفاءة كبيرة في ظل اعتمادنا على اللامركزية في الخط الأمامي.

سجل أهداف المباراة رجب عمران "ريجا" وأحمد ياسر ريان في الدقيقتين 49 و70.

وتأهل سيراميكا كليوباترا لدور الـ16 من الكأس منتظرا الفائز من مصر للمقاصة ضد أشمون.

سيراميكا كيلوباترا
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