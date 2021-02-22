خالد عيد بعد توديع الكأس: أداؤنا سيئ جدا

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 17:01

كتب : FilGoal

وادي دجلة - غزل المحلة

قال خالد عيد مدرب غزل المحلة إن فريقه لم يقدم مستوى جيدا أمام سيراميكا كليوباترا الذي تفوق بنتيجة 2-صفر اليوم الإثنين في دور الـ32 لكأس مصر.

وصرح عيد لاعب المحلة ومصر السابق لإذاعة الشباب والرياضة "لم نظهر بمستوانا أمام كليوباترا. أداء سيئ جدا".

وأضاف "تحسن الشكل بعد التبديلات ودخول مرمانا هدفين، لكن بشكل عام لا نستحق الفوز".

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واستمر "نعاني من غيابات بين الركائز الأساسية مثل حارس المرمى وفتحي مبروك، مما يؤدي إلى هزة في الفريق، خاصة أن اللاعبين معظمهم صغار السن ولم يعتادوا على ضغط المباريات، لذا فترة الراحة ١٠ أيام ستكون مفيدة".

وأتم "الدوري أهم من بطولة الكأس، ولكن هذا لا يعني أننا لم نتطلع لتحقيق الفوز، إلا أن مستوانا لم يكن جيدا".

ويحتل المحلة المركز 11 في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق الفريق 4 انتصارات وخسر 4 مرات في 13 مباراة خاضها في البطولة.

غزل المحلة خالد عيد
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