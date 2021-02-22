مثل نتيجة الدوري.. سيراميكا كليوباترا يقصي المحلة من الكأس بنفس اللعبة مرتين

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 16:40

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا - أسوان - الصورة من الحساب الرسمي لـ سيراميكا كليوباترا

في الكأس كأس مصر
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