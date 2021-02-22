مثل نتيجة الدوري.. سيراميكا كليوباترا يقصي المحلة من الكأس بنفس اللعبة مرتين الإثنين، 22 فبراير 2021 - 16:40 كتب : FilGoal أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا - أسوان - الصورة من الحساب الرسمي لـ سيراميكا كليوباترا في الكأس كأس مصر نرشح لكم أخر الأخبار الزمالك يرتدي اللون الأسود أمام تونجيث 10 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا بيراميدز عن قرعة الكونفدرالية: كل المباريات صعبة.. هدفنا التتويج باللقب 17 دقيقة | الكونفدرالية مدرب سيراميكا: الغيابات أثرت على حساباتنا لمواجهة المحلة بسبب لقاء المصري ساعة | مصر إجابتان لما يحدث مع توتنام.. ما بين الثقة وورقة استعملها مورينيو منذ 4 أعوام ساعة | الدوري الإنجليزي خالد عيد بعد توديع الكأس: أداؤنا سيئ جدا ساعة | مصر أشرف قاسم: معدن الزمالك يظهر في الظروف الصعبة ساعة | دوري أبطال إفريقيا مثل نتيجة الدوري.. سيراميكا كليوباترا يقصي المحلة من الكأس بنفس اللعبة مرتين ساعة | مصر مران الأهلي - تقسيمة قوية.. ومشاركة كاملة لـ مروان محسن ساعة | دوري أبطال إفريقيا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. كاف يرفض تأجيل لقاء الزمالك وتونجيث الزمالك ضيف الترجي 6 مارس في دوري أبطال إفريقيا إجابتان لما يحدث مع توتنام.. ما بين الثقة وورقة استعملها مورينيو منذ 4 أعوام مران الأهلي - تقسيمة قوية.. ومشاركة كاملة لـ مروان محسن أشرف قاسم: معدن الزمالك يظهر في الظروف الصعبة الأكثر مشاهدة 1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 الاتحاد السكندري 3 أسـوان انتهت الدوري المصري 1 الإسماعيلي 1 إنبـي انتهت الدوري المصري 2 الجونة 3 المقاولون العرب انتهت الدوري الإنجليزي 3 مانشستر يونايتد 1 نيوكاسل يونايتد انتهت الدوري الإنجليزي 0 أرسنال 1 مانشستر سيتي انتهت الدوري المصري - سموحة - المصري لم تبدأ 19:30 كأس مصر 2 سيراميكا كليوباترا 0 غزل المحلة انتهت الدوري الإنجليزي - برايتون - كريستال بالاس لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - أوساسونا - إشبيلية لم تبدأ 22:00 الدوري الإيطالي - يوفنتوس - كروتوني لم تبدأ 21:45 دوري أبطال أوروبا - لاتسيو - بايرن ميونيخ لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - أتليتكو مدريد - تشيلسي لم تبدأ 22:00 دوري أبطال إفريقيا - سيمبا - الأهلي لم تبدأ 15:00 دوري أبطال إفريقيا - تونجيث - الزمالك لم تبدأ 18:00 دوري أبطال إفريقيا - المريخ - فيتا كلوب لم تبدأ 15:00 قد ينال إعجابك