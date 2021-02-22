عمر رضوان: قائمة الأولمبياد حق أصيل للجهاز الفني وانضمام حراس كبار يفيدنا

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 15:53

كتب : محرر في الجول

عمر رضوان يتصدى لفرصة خطيرة مع أسوان أمام غزل المحلة

قال عمر رضوان حارس مرمى نادي أسوان ومنتخب مصر الأولمبي إن اختيار القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو المقبلة يظل حق أصيل للجهاز الفني.

عمر رضوان

النادي : أسـوان

وصرح "منتخب يقوده المدرب القدير شوقي غريب والذي يعتبر بمثابة الأب الروحي لجميع لاعبي هذا الجيل وصاحب خبرات تدريبية وإنجازات دولية كبيرة".

وواصل عمر رضوان في تصريحات صحفية: "حراس مرمى المنتخب الأولمبي يجتهدون وبكل قوة وحماس مع أنديتهم لنظل عند حسن ظن الجهاز الفني للمنتخب ولمساعدة أنديتهم في المنافسة بالبطولات المحلية، وهي منافسة شريفة من أجل المنتخب في الأولمبياد".

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وعن قائمة الأولمبياد وإمكانية انضمام حراس من أصحاب الخبرات قال رضوان: "بالتأكيد ستكون المنافسة لصالح المنتخب الأولمبي في النهاية، ويسعدنا أن نكتسب من خبرات الحراس الكبار أصحاب الخبرة، ولكن هذا أمر يخص الجهاز الفني".

واستدرك "أما دورنا كحراس أو لاعبين التركيز في تقديم الأداء الأفضل لنيل ثقة الجهاز".

ويعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي قائمة أولمبياد طوكيو يوم 30 يونيو المقبل.

عمر رضوان
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