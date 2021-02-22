انتهت في الكأس - سيراميكا كليوباترا (2) - (0) غزل المحلة

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 14:15

كتب : FilGoal

وادي دجلة - غزل المحلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة غزل المحلة ضد سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

لمعرفة تشكيل الفريقين من هنا.

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نهاية المباراة

د.93 تمريرة بينية رائعة للغاية من فتحي مبروك إلى إسلام فؤاد أمام منطقة الست ياردة لولا تألق عامر عامر وتحويل الكرة إلى ركنية.

د.90 فرصة خطيرة للغاية للمحلة داخل منطقة الجزاء أمام مرمى سيراميكا كليوباترا لكن فرانسيس أفييري يتعثر بالكرة مع زملائه ولا يسددونها في مرمى عامر عامر

د.70 جوووول بعد 4 دقائق من مشاركته كبديل، أحمد ياسر ريان سجل برأسية متقنة بعد خطأ في الرقابة من دفاع المحلة، وركنية رجب عمران

د.68 خطيييرة، تمريرة من محمد إبراهيم أمام منطقة الست ياردة إلى أحمد ياس ريان الذي سدد بقوة لكن دفاع المحلة يبعد الكرة قبل وصولها للمرمى إلى ركنية.

د.66 مشاركة الثنائي محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان

د.55 تسديدة قوية من أحمد الشيخ لكن عامر عامر يتصدى للكرة

د.50 جوووول الهدف الأول في اللقاء، ركنية ينفذها البديل شريف دابو تمر من دفاع المحلة لتصل إلى رأس رجب عمران "ريجا" الذي يسكنها الشباك بأريحية في الزواية القريبة منه.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.36 خروج هاني عادل للإصابة ومشاركة معتز محب بدلا منه.

د.10 تمريرة من أحمد الشيخ لاعب المحلة إلى عبده يحيى الذي سدد لكن الكرة مرت بجانب القائم.

د.8 خطيييرة، انفراد جديد لشادي حسين لكن المدافع محمد عبد القادر لاعب المحلة ينقذ الموقف.

د.2 خطييييرة، تمريرة بينية رائعة من أحمد غنيم إلى شادي حسين الذي انطلق وانفرد وسدد بقوة لكن محمود رضا حارس المحلة كان بالمرصاد.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل

في الكأس كأس مصر
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